Sandeep Shirguppe
होय! प्रौढ व्यक्तीच्या तोंडात साधारणपणे ३२ कायमस्वरूपी दात असू शकतात. मात्र, प्रत्येकाच्या तोंडात ३२ दात असतीलच असे नाही.
Human Teeth Facts
Sakal
लहान मुलांच्या तोंडात एकूण २० दुधाचे दात असतात. हे दात साधारण सहा महिन्यांपासून येण्यास सुरुवात होते.
साधारण १२ ते १३ वर्षांपर्यंत बहुतेक कायमस्वरूपी दात येतात. मात्र, अक्कलदाढ येण्यास अधिक काळ लागू शकतो.
होय! वरच्या आणि खालच्या जबड्यात प्रत्येकी दोन अशा एकूण चार अक्कलदाढी असतात. त्यांच्यासह दातांची संख्या ३२ होते.
नाही! काही लोकांना अक्कलदाढ येतच नाही. तर काहींच्या अक्कलदाढ जबड्यातच अडकून राहतात किंवा अपुऱ्या वाढतात.
मानवी दातांचे चार प्रमुख प्रकार आहेत. पटाशीचे दात अन्न कापतात, सुळे अन्न फाडतात, तर उपदाढा आणि दाढा अन्न चावून बारीक करतात.
अनेक प्रौढ व्यक्तींना अक्कलदाढ येत नाही किंवा ती काढावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या तोंडात २८ दात असू शकतात.
दातांची संख्या २८ असो किंवा ३२, त्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. दिवसातून दोनदा दात घासणे, नियमित तपासणी आणि तोंडाची स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे.