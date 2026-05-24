अधिक महिन्यात जावयाला ३३ अनारसेच का देतात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!

Varsha Balhe

धोंड्याच्या महिन्यातील खास परंपरा

महाराष्ट्रात अधिक महिन्यात जावयाला ३३ अनारसे देण्याची प्रथा आहे.

पण ३३ अनारसेच का?

या आकड्यामागे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व दडलं आहे.

३३ कोटी देवतांचे प्रतीक

हिंदू धर्मानुसार ३३ हा आकडा ३३ कोटी देवतांचं प्रतिनिधित्व करतो.

अनारसाच्या जाळ्यांमध्ये देवांचा वास?

अनारसा तळताना पडणाऱ्या प्रत्येक जाळीत देव निवास करतात अशी मान्यता आहे.

लक्ष्मी-नारायणाचा संबंध

लेकीला लक्ष्मी आणि जावयाला नारायणाचं रूप मानलं जातं.

सुखी संसाराची कामना

जोडप्याचं आयुष्य आनंदी आणि समृद्ध व्हावं म्हणून हे वाण दिलं जातं.

आरोग्यासाठीही फायदेशीर

तांदूळ, गूळ आणि खसखशीपासून बनलेले अनारसे पचनासाठी उत्तम मानले जातात.

परंपरेत दडलंय प्रेम आणि आशीर्वाद

अधिक महिन्यातील ही परंपरा आजही महाराष्ट्रात मोठ्या श्रद्धेने पाळली जाते.

