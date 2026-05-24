अधिक महिन्यात जावयाला ३३ अनारसेच का देतात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!

महाराष्ट्रात अधिक महिन्यात जावयाला ३३ अनारसे देण्याची प्रथा आहे.
या आकड्यामागे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व दडलं आहे.
हिंदू धर्मानुसार ३३ हा आकडा ३३ कोटी देवतांचं प्रतिनिधित्व करतो.
अनारसा तळताना पडणाऱ्या प्रत्येक जाळीत देव निवास करतात अशी मान्यता आहे.
लेकीला लक्ष्मी आणि जावयाला नारायणाचं रूप मानलं जातं.
जोडप्याचं आयुष्य आनंदी आणि समृद्ध व्हावं म्हणून हे वाण दिलं जातं.
तांदूळ, गूळ आणि खसखशीपासून बनलेले अनारसे पचनासाठी उत्तम मानले जातात.
अधिक महिन्यातील ही परंपरा आजही महाराष्ट्रात मोठ्या श्रद्धेने पाळली जाते.
