अधिक मासात लेकीला ‘या’ वस्तू दिल्या तर घरात येते सुख-समृद्धी!

Varsha Balhe
पुरुषोत्तम मासात विवाहित मुलीला काही शुभ वस्तू भेट देण्याची परंपरा आहे.
चांदीची जोडवी सौभाग्य, आरोग्य आणि वैवाहिक सुखाचे प्रतीक मानली जाते.
सौभाग्य आणि मंगलतेचे प्रतीक म्हणून हळद-कुंकू दिले जाते.
मुलीला नवीन वस्त्र देणे शुभ मानले जाते. हे प्रेम आणि आशीर्वादाचे प्रतीक असते.
फळे समृद्धीचे तर नारळ शुभत्व आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानले जाते.
अधिक मासात दानधर्माला विशेष महत्त्व असल्याने दक्षिणा देण्याची परंपरा आहे.
पैजण स्त्रीच्या सौंदर्यासोबतच शुभत्वाचे प्रतीक मानले जाते.
मेंदी आनंद आणि मंगलकार्याचे प्रतीक तर कंगवा सौंदर्य आणि निगेचे प्रतीक मानले जाते.
Why Silver Toe Rings Are Gifted To Married Daughters
