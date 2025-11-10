३५० किलो अमोनियम नायट्रेट किती विध्वंसक, RDX पेक्षा वेगळं अन् स्वस्त

सूरज यादव
जम्मू काश्मीर पोलीसांनी दहशतवाद्यांचा कट उधळून लावत एका डॉक्टरसह तिघांना अटक केलीय. त्यांच्याकडून ३०० किलो स्फोटक जप्त केलंय. हे अमोनियम नायट्रेट आहे.
अमोनियम नायट्रेट शेतकऱ्यांसाठी खत असलं तरी स्फोटक म्हणून जीवघेणं ठरू शकतं. ३५० किलो अमोनियम नायट्रेटच्या स्फोटाने १०० मीटर परिसरात विध्वंस होऊ शकतो. हे स्वस्तातलं रसायन दहशतवादी हल्ल्यात मोठी हानी करू शकतं.
३५० किलो अमोनियम नायट्रेटमध्ये ज्वलनशील पदार्थ मिसळले तर १४० किलोग्रॅम टिएनटी इतकी एनर्जी निर्माण करते. यामुळे १५ ते २० मीटर परिसरात प्रचंड हानी होऊ शकते. तर १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात हादरे बसू शकतात.
एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी, शहरात याच्या स्फोटामुळे मोठी जीवीतहानी होऊ शकते. तसंच उष्णतेच्या लाटेमुळे आग लागून हा धोका वाढू शकतो. अमोनियम नायट्रेट सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची आवश्यकता असते.
अमोनियम नायट्रेट आणि आरडीएक्स दोन स्फोटकं असून त्यात मोठा फरक आहे. आरडीएक्स लष्करी शस्त्रांसाठी वापरलं जातं तर अमोनियम नायट्रेट खाणकाम आणि शेतीसाठी वापरतात.
अमोनियम नायट्रेटच्या दीडपट जास्त आरडीएक्स शक्तिशाली आहे. यामुळे होणारं नुकसानही जास्त आहे. आरडीएक्स लहानशा ठिणगीने विध्वंस घडवू शकतं.
अमोनियम नायट्रेट स्वस्त असून ते खत आणि खाणकामासाठी वापरण्यात येतं. तर आरडीएक्स महागडं असून लष्करी शस्त्रांसाठी वापरलं जातं.
एक किलो आरडीएक्स १.६ किलो टिएनटी इतकं विध्वंसक असतं. पण अमोनियम नायट्रेट स्वस्त असल्यानं त्याचाही वापर जास्त होतो. बैरूत, ओक्लाहोमा इथं अमोनियम नायट्रेटनेच स्फोट घडवण्यात आले होते .
