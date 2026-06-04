महागडे शॅम्पू नाही, 'हे' 4 आयुर्वेदिक उपाय कोंड्याला करतील कायमचा बाय-बाय

Anushka Tapshalkar

कोंड्याने हैराण आहात?

आचार्य बालकृष्ण यांनी सांगितले 4 आयुर्वेदिक उपाय; टाळू होईल निरोगी

Irritated with Dandruff

|

sakal

कोंडा का होतो?

आयुर्वेदानुसार कोंडा (दारुणक) हा वात आणि कफ दोषांच्या असंतुलनामुळे होतो. त्यामुळे टाळूवर मृत त्वचा साचते आणि पांढरे कण दिसू लागतात.

Why Dandruff Occurs

|

sakal

ओव्याचा खास उपाय

ओवा बारीक वाटून त्यात तुरटी, लिंबाचा रस आणि ताक किंवा दही मिसळा. ही पेस्ट केसांच्या मुळांना लावा. हट्टी कोंडा दूर करण्यास मदत होऊ शकते.

Ajwain

|

sakal

कडुनिंबाचा वापर

कडुनिंबात अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात. खोबरेल तेलात कडुनिंबाचे तेल मिसळून मसाज करा किंवा कडुनिंब पावडर दह्यात मिसळून लावा.

Neem Leaves

| sakal

आवळ्याचे फायदे

व्हिटॅमिन C ने समृद्ध आवळा केसांच्या मुळांना बळकटी देतो. आवळा पावडर दह्यात मिसळून लावल्यास खाज, तेलकटपणा आणि कोंडा कमी होण्यास मदत होते.

Amla

|

sakal 

मेथी ठरते प्रभावी

रात्री भिजवलेल्या मेथीच्या बियांची पेस्ट करून त्यात कोरफड, दही किंवा कडुनिंब मिसळा. यामुळे टाळूला ओलावा मिळतो आणि कोंड्याची समस्या कमी होऊ शकते.

Fenugreek Seeds | sakal

निरोगी टाळूसाठी आयुर्वेद

नियमित केसांची स्वच्छता, संतुलित आहार आणि आयुर्वेदिक उपायांचा वापर केल्यास कोंड्यावर नियंत्रण मिळवता येते. निरोगी टाळू म्हणजेच निरोगी केस!

Ayurveda for Healthy Scalp

|

sakal

Acidity झाल्यावर गोळ्या किंवा सोडा नाही, तर 'हे' घरगुती उपाय ठरतील रामबाण

Best Home Remedies for Acidity

|

sakal

आणखी वाचा