Acidity झाल्यावर गोळ्या किंवा सोडा नाही, तर 'हे' घरगुती उपाय ठरतील रामबाण

Anushka Tapshalkar
सतत छातीत जळजळ, आंबट ढेकर आणि पोटात अस्वस्थता जाणवत असेल तर काही सोप्या सवयी तुमचा त्रास कमी करू शकतात.
Acidity
1 ग्लास थंड दुधात छोटासा गुळाचा तुकडा घालून प्या. यामुळे पोटाला आराम मिळण्यास मदत होते.
Milk and Jaggery
4-5 तुळशीची पानं चावून खाल्ल्याने acidity आणि burning sensation कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Eat Tulasi (Basil) Leaves
रिकाम्या पोटी acidity होत असेल तर 1 केळं खा. यामुळे पोटाला थंडावा मिळतो आणि आम्लपित्त कमी होण्यास मदत होते.
Eat a Banana
भाजलेले जिरे पूड आणि चिमूटभर काळं मीठ कोमट पाण्यात मिसळून प्या. पचन सुधारण्यास मदत होते.
Jeera and Salt Water
काकडी आणि ताक शरीराला थंडावा देतात. त्यामुळे पोटातील जळजळ कमी होण्यास मदत होते.
Cucumber and Cold Buttermilk
जास्त चहा-कॉफी, तिखट पदार्थ, तेलकट जेवण आणि उशिरा जेवण्याची सवय acidity वाढवू शकते.
Avoid These Food Items
वेळेवर जेवा, भरपूर पाणी प्या, ताण-तणाव कमी करा आणि दररोज थोडा व्यायाम करा.
Build Good Habits
सतत acidity होत असेल, वारंवार औषधे घ्यावी लागत असतील किंवा त्रास वाढत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. योग्य उपचार घेणे आवश्यक आहे.
