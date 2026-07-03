फॅटी लिव्हरकडे दुर्लक्ष महागात पडू शकते! जाणून घ्या ४ महत्त्वाची लक्षणे

Aarti Badade
शरीरात ही ४ लक्षणे दिसल्यास समजा लिव्हरवर चरबी जमा होतेय, वेळीच व्हा सावध!
fatty liver symptoms
Sakal
पुरेशी झोप घेऊनही दिवसभर सतत थकवा, आळस आणि अशक्तपणा जाणवणे.
fatty liver symptoms
Sakal
पोटाच्या उजव्या वरच्या बाजूला हलक्या वेदना, दाब किंवा जडपणा जाणवणे.
fatty liver symptoms
Sakal
अचानक भूक न लागणेकिंवा अन्न खाल्ल्यानंतर सतत मळमळल्यासारखे होणे.
fatty liver symptoms
sakal
पोटाभोवतीची चरबी वाढणे आणि शरीराचे वजन झपाट्याने वाढू लागणे.
fatty liver symptoms
Sakal
जास्त कॅलरीयुक्त आहार, तळलेले पदार्थ, लठ्ठपणा आणि व्यायामाचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत.
fatty liver symptoms
Sakal
योग्य उपचार न केल्यास लिव्हरला सूज येऊन सिरोसिस किंवा कॅन्सरचा जीवघेणा धोका उद्भवू शकतो.
fatty liver symptoms
Sakal
नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि मद्यपान-साखर टाळणे हाच यावर प्रभावी उपाय आहे.
fatty liver symptoms
Sakal
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Sakal