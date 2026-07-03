पावसाळ्यात पालेभाज्या खाणे का टाळावे? वेळीच व्हा सावध, नाहीतर आजारी पडाल!

Aarti Badade
पावसाळ्यातील दमट वातावरणामुळे पालेभाज्यांवर हानिकारक बॅक्टेरिया आणि बुरशी खूप वेगाने वाढतात.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
शेतात पालेभाज्या चिखल आणि दूषित पाण्याच्या थेट संपर्कात येत असल्याने त्या संसर्गाचे कारण बनू शकतात.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
पालक, कोबी किंवा मेथीच्या पानांमध्ये बारीक कीटक आणि आळ्या असतात, ज्या उघड्या डोळ्यांनी सहज दिसत नाहीत.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
अशा दूषित भाज्या खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा (Food Poisoning) होण्याचा आणि पोट बिघडण्याचा धोका वाढतो.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात आपली पचनशक्ती कमकुवत असते आणि पालेभाज्या पचायला जड असतात.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
पावसाळ्यात या भाज्या खाल्ल्याने गॅस, अपचन, पोटदुखी आणि जुलाब यांसारखे पोटाचे गंभीर विकार होऊ शकतात.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
जर पालेभाज्या खायच्याच असतील, तर त्या आधी मिठाच्या गरम पाण्यात व्यवस्थित उकळून किंवा वाफवूनच खाव्यात.
leafy vegetables monsoon health
Sakal
पावसाळ्यात पालेभाज्यांऐवजी फळभाज्यांना प्राधान्य द्या आणि आपले पोट सुरक्षित व निरोगी ठेवा!
leafy vegetables monsoon health
Sakal
soaked moong benefits
Sakal