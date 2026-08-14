कोलेस्ट्रॉल वाढणार नाही फक्त सकाळी प्या 'हे' 4 ड्रिंक्स!

Aarti Badade
चहा-कॉफीऐवजी काही आरोग्यदायी पेयांचा आहारात योग्य प्रमाणात समावेश केल्यास हृदयाच्या आरोग्याला आधार मिळू शकतो.
cholesterol friendly drinks
Sakal
रक्तातील LDL म्हणजेच ‘बॅड कोलेस्ट्रॉल’ जास्त असल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक साचण्याचा आणि हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.
cholesterol friendly drinks
Sakal
आल्यातील जिंजरॉलसारखे घटक शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात आणि संतुलित आहारासोबत हृदयाच्या आरोग्याला आधार देऊ शकतात.
cholesterol friendly drinks
Sakal
ग्रीन टीमधील अँटिऑक्सिडंट्समुळे LDL कोलेस्ट्रॉलमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते; मात्र साखर न घालणे अधिक चांगले.
cholesterol friendly drinks
Sakal
जास्वंदीच्या चहाचे नियमित सेवन काही अभ्यासांमध्ये रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीवर सकारात्मक परिणामाशी जोडले गेले आहे.
cholesterol friendly drinks
sakal
कॅमोमाइल चहा आराम आणि झोपेसाठी लोकप्रिय असून त्यातील अँटिऑक्सिडंट घटक शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात.
cholesterol friendly drinks
Sakal
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी हेल्दी ड्रिंक्ससोबत संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग्य वजन आणि डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.
ही पेये औषधांचा पर्याय नाहीत; कोलेस्ट्रॉल किंवा रक्तदाब जास्त असल्यास डॉक्टरांनी दिलेली औषधे स्वतःहून बंद करू नका.
cholesterol friendly drinks
Sakal
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal