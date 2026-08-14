कोलेस्ट्रॉल वाढणार नाही फक्त सकाळी प्या 'हे' 4 ड्रिंक्स!

Aarti Badade

हेल्दी ड्रिंक!

चहा-कॉफीऐवजी काही आरोग्यदायी पेयांचा आहारात योग्य प्रमाणात समावेश केल्यास हृदयाच्या आरोग्याला आधार मिळू शकतो.

cholesterol friendly drinks

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Sakal

कोलेस्ट्रॉल वाढल्यास धोका

रक्तातील LDL म्हणजेच ‘बॅड कोलेस्ट्रॉल’ जास्त असल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक साचण्याचा आणि हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.

cholesterol friendly drinks

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Sakal

आल्याचा चहा

आल्यातील जिंजरॉलसारखे घटक शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात आणि संतुलित आहारासोबत हृदयाच्या आरोग्याला आधार देऊ शकतात.

cholesterol friendly drinks

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Sakal

ग्रीन टी

ग्रीन टीमधील अँटिऑक्सिडंट्समुळे LDL कोलेस्ट्रॉलमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते; मात्र साखर न घालणे अधिक चांगले.

cholesterol friendly drinks

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Sakal

जास्वंदीचा चहा

जास्वंदीच्या चहाचे नियमित सेवन काही अभ्यासांमध्ये रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीवर सकारात्मक परिणामाशी जोडले गेले आहे.

cholesterol friendly drinks

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sakal

कॅमोमाइल चहा

कॅमोमाइल चहा आराम आणि झोपेसाठी लोकप्रिय असून त्यातील अँटिऑक्सिडंट घटक शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत करू शकतात.

cholesterol friendly drinks

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Sakal

फक्त ड्रिंक पुरेसे नाही!

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी हेल्दी ड्रिंक्ससोबत संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग्य वजन आणि डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाची टीप

ही पेये औषधांचा पर्याय नाहीत; कोलेस्ट्रॉल किंवा रक्तदाब जास्त असल्यास डॉक्टरांनी दिलेली औषधे स्वतःहून बंद करू नका.

cholesterol friendly drinks

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Sakal

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Sakal

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