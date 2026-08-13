केसांना मेहंदी लावावी का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade
होय, केसांना मेहंदी लावू शकता; योग्य पद्धतीने वापरल्यास केसांना नैसर्गिक रंग आणि चमक मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
मेहंदी पांढऱ्या केसांना तांबूस-तपकिरी रंगाची छटा देऊन केसांना नैसर्गिक लुक देऊ शकते.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
मेहंदीचा लेप केसांच्या बाहेरील थरावर बसल्याने केस अधिक जाड, मजबूत आणि भरदार दिसू शकतात.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
टाळू स्वच्छ ठेवण्यास मदत झाल्याने काही लोकांना मेहंदीच्या वापरामुळे कोंडा आणि खाज कमी झाल्याचा अनुभव येऊ शकतो.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
मेहंदीमुळे केसांच्या पृष्ठभागावर लेप तयार होतो, त्यामुळे केस अधिक चमकदार आणि मऊ दिसू शकतात.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
केस खूप कोरडे होऊ नयेत म्हणून मेहंदीचा वापर साधारण महिन्यातून एकदा करणे योग्य ठरू शकते.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
कोरडेपणा कमी करण्यासाठी मेहंदीत दही, आवळ्याची पावडर किंवा योग्य हेअर-कंडिशनिंग घटक मिसळू शकता.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
मेहंदी वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा आणि केस धुताना उत्पादनाच्या सूचनांचे पालन करा; केस किंवा टाळूला त्रास जाणवल्यास वापर थांबवा.
Henna mehandi Really Good for Hair
Sakal
Shatavari for Women health
Sakal