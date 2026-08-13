केसांना मेहंदी लावावी का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade

केसांना मेहंदी

होय, केसांना मेहंदी लावू शकता; योग्य पद्धतीने वापरल्यास केसांना नैसर्गिक रंग आणि चमक मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

केसांना मिळतो नैसर्गिक रंग

मेहंदी पांढऱ्या केसांना तांबूस-तपकिरी रंगाची छटा देऊन केसांना नैसर्गिक लुक देऊ शकते.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

केस दिसतात मजबूत

मेहंदीचा लेप केसांच्या बाहेरील थरावर बसल्याने केस अधिक जाड, मजबूत आणि भरदार दिसू शकतात.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

कोंडा कमी होण्यास मदत

टाळू स्वच्छ ठेवण्यास मदत झाल्याने काही लोकांना मेहंदीच्या वापरामुळे कोंडा आणि खाज कमी झाल्याचा अनुभव येऊ शकतो.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

केसांना मिळते नैसर्गिक चमक

मेहंदीमुळे केसांच्या पृष्ठभागावर लेप तयार होतो, त्यामुळे केस अधिक चमकदार आणि मऊ दिसू शकतात.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

महिन्यातून किती वेळा?

केस खूप कोरडे होऊ नयेत म्हणून मेहंदीचा वापर साधारण महिन्यातून एकदा करणे योग्य ठरू शकते.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

मेहंदीत काय मिसळाल?

कोरडेपणा कमी करण्यासाठी मेहंदीत दही, आवळ्याची पावडर किंवा योग्य हेअर-कंडिशनिंग घटक मिसळू शकता.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

ही काळजी नक्की घ्या!

मेहंदी वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा आणि केस धुताना उत्पादनाच्या सूचनांचे पालन करा; केस किंवा टाळूला त्रास जाणवल्यास वापर थांबवा.

Henna mehandi Really Good for Hair

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Sakal

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Sakal

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