4 जादुई फळे जे तुमचे हृदय निरोगी ठेवतील

पुजा बोनकिले
दरवर्षी २९ सप्टेंबरला जागतिक हृदय दिन साजरा केला जातो.
डेन्व्हरमधील नॅशनल ज्यूइश हेल्थ येथील हृदयरोग तज्ञ डॉ. अँड्र्यू फ्रीमन यांच्या मते, जे लोक जास्त फळे आणि भाज्या खातात त्यांना हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक कमी येतो.
फळांमध्ये फोलेट, पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. फोलेट स्ट्रोकचा धोका कमी करण्यास मदत करते. ही फळे अँटीऑक्सिडंट्सने देखील समृद्ध असतात, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारू शकते.
पुढील फळांचा आहारात समावेश केल्यास हृदय निरोगी राहू शकते.
सफरचंदांमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि पॉलीफेनॉल असतात, जे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यास मदत करतात. दररोज सफरचंद खाल्ल्याने हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
गोड आणि आंबट द्राक्षांमध्ये रेझवेराट्रोल आणि अँथोसायनिन्स सारखे फायटोकेमिकल्स असतात, जे कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी करून जळजळ कमी करतात. आपल्या दैनंदिन आहारात द्राक्षे समाविष्ट केल्याने सिस्टोलिक रक्तदाब देखील कमी होऊ शकतो. रक्तदाब नियंत्रित केल्याने हृदयरोग टाळण्यास देखील मदत होते.
अॅव्होकॅडोमध्ये निरोगी चरबी आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात, जे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वाढवतात. यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होण्यास मदत होते. दररोज अॅव्होकॅडो खाल्ल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारते. हृदयासोबतच अॅव्होकॅडो आपल्या शरीरासाठी देखील फायदेशीर असतात आणि वजन कमी करताना लोक त्यांचा आहारात समावेश करतात.
ब्लूबेरी आणि स्ट्रॉबेरी ही अँटिऑक्सिडेंटने समृद्ध फळे आहेत जी हृदयाच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देतात. ते रक्तवाहिन्यांमध्ये जळजळ आणि प्लेक जमा होण्यास मंदावतात. अमेरिकन हार्ट असोसिएशन (AHA) नुसार, या फळांचे सेवन केल्याने टाइप 2 मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका कमी होण्यास मदत होऊ शकते. निरोगी हृदय राखण्यासाठी तुमच्या आहारात ब्लूबेरी आणि स्ट्रॉबेरीचा समावेश करणे फायदेशीर आहे.
