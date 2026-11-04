आजचे राशिभविष्य 4 नोव्हेंबर 2026! 12 राशींचे भविष्य वाचा

Aarti Badade

मेष :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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Sakal

वृषभ :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आपली मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल.

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Sakal

मिथुन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

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Sakal

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

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Sakal

सिंह :

आरोग्य उत्तम राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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Sakal

कन्या :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

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Sakal

तुळ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

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Sakal

वृश्‍चिक :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

धनु :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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sakal

मकर :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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Sakal

कुंभ :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

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Sakal

मीन :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही.

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Sakal

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