एकट्याने फिरायला जायचंय? मग 'ही' ठिकाणं पाहाच!

Aarti Badade
रोजच्या धावपळीतून ब्रेक घेऊन स्वतःसोबत वेळ घालवायचा असेल, तर सोलो ट्रॅव्हलिंग हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Best Places for Solo Travel
Sakal
पहिल्यांदाच एकट्याने प्रवास करत असाल, तर सोयीस्कर प्रवास, राहण्याची व्यवस्था आणि सुरक्षिततेची माहिती घेऊन ठिकाण निवडा.
Best Places for Solo Travel
Sakal
ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पात्रातील माजुली बेटावर आसामी संस्कृती, स्थानिक मठ आणि हिरवागार निसर्ग अनुभवता येतो.
Best Places for Solo Travel
Sakal
अरबी समुद्राच्या उंच कड्यांवर वसलेल्या वर्कला येथे समुद्राचे सुंदर दृश्य, कॅफे आणि योगाचा आनंद घेता येतो.
Best Places for Solo Travel
Sakal
प्राचीन मंदिरे, विशाल दगड आणि तुंगभद्रा नदीच्या सुंदर परिसरामुळे हम्पी इतिहासप्रेमी सोलो ट्रॅव्हलर्ससाठी खास ठिकाण आहे.
Best Places for Solo Travel
Sakal
गर्दीपासून दूर शांत समुद्रकिनाऱ्यांचा आनंद घ्यायचा असेल, तर पालोलेम आणि अगोंडा बीचला भेट देऊ शकता.
Best Places for Solo Travel
Sakal
गंगेचा किनारा, योग, ध्यान आणि रिव्हर राफ्टिंग यांचा अनुभव घेण्यासाठी ऋषिकेश एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Best Places for Solo Travel
Sakal
Yoga for Office Workers
Sakal