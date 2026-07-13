फ्लॅट टमीसाठी घरच्या घरी करा 'हे' सोपे व्यायाम!

Aarti Badade

पोटाचा घेर

जिमला न जाता पोटाचा घेर कमी करायचा आहे? मग घरच्या घरी नक्की ट्राय करा 'हे' ४ सोपे व्यायाम!

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

वाढत्या पोटाची कारणे

दीर्घकाळ बसून काम करणे, अनियमित आहार आणि अपुऱ्या झोपेमुळे पोटाभोवती अतिरिक्त चरबी (Belly Fat) वाढते.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

प्लँक व्यायाम

प्लँक केल्याने पोट आणि पाठीच्या स्नायूंवर चांगला ताण येतो, ज्यामुळे कोअर स्नायू मजबूत होतात.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

माउंटन क्लायंबर

हा व्यायाम संपूर्ण शरीर ॲक्टिव्ह करून कॅलरी बर्न करतो आणि पोटावरील स्नायूंवर चांगला परिणाम करतो.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

लेग रेज

पाठीवर झोपून दोन्ही पाय सरळ वर-खाली केल्याने खालच्या पोटावरील (Lower Belly) चरबी कमी होण्यास मदत होते.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

बायसिकल क्रंचेस

सायकल चालवल्यासारखी हालचाल केल्याने पोटाच्या बाजूच्या स्नायूंवर प्रभाव पडतो आणि पोटाचा घेर कमी होतो.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

महत्त्वाच्या सवयी

व्यायामासोबतच संतुलित आहार, साखरेचे कमी सेवन, भरपूर पाणी पिणे आणि पुरेशी झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

नवीन व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी किंवा एखादी आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टर किंवा फिजिओथेरपिस्टचा सल्ला नक्की घ्या.

Exercises Help Reduce Belly Fat

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Sakal

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Glowing Skin

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Sakal

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