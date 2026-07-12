ग्लोइंग स्किन हवीय? घरच्या घरी करा हे ३ सोपे उपाय!

Aarti Badade
महागडे स्किनकेअर प्रॉडक्ट्स वापरण्यापेक्षा हे ३ घरगुती उपाय करून पाहा. त्वचा तजेलदार आणि निरोगी दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
२ चमचे बेसन, चिमूटभर हळद आणि थोडे दूध किंवा पाणी मिसळून पेस्ट तयार करा.
ही पेस्ट चेहऱ्यावर १५–२० मिनिटे लावा आणि नंतर थंड पाण्याने चेहरा धुवा.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
बेसन त्वचेवरील अतिरिक्त तेल आणि घाण साफ करण्यास मदत करते, तर हळद त्वचेला नैसर्गिक चमक देण्यास सहाय्यक ठरू शकते.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
१ चमचा मध आणि काही थेंब लिंबाचा रस एकत्र करून चेहऱ्यावर १० मिनिटे लावा. त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
मध त्वचेला मॉइश्चरायझ ठेवण्यास मदत करतो, तर लिंबामुळे त्वचा अधिक ताजी आणि उजळ दिसू शकते.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
ताज्या कोरफडीचा गर हलक्या हाताने चेहऱ्यावर लावा आणि मसाज करा. रात्री लावून सकाळी चेहरा धुवू शकता.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
कोरफड त्वचेला थंडावा देते, ओलावा टिकवून ठेवते आणि त्वचा मऊ व तजेलदार दिसण्यास मदत करते.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
कोणताही घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी Patch Test जरूर करा. त्वचेची अॅलर्जी किंवा संवेदनशीलता असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Remedies for Naturally Glowing Skin
Sakal
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Sakal