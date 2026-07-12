ग्लोइंग स्किन हवीय? घरच्या घरी करा हे ३ सोपे उपाय!

Aarti Badade

नैसर्गिक चमक मिळवायची आहे?

महागडे स्किनकेअर प्रॉडक्ट्स वापरण्यापेक्षा हे ३ घरगुती उपाय करून पाहा. त्वचा तजेलदार आणि निरोगी दिसण्यास मदत होऊ शकते.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

बेसन आणि हळदीचा फेस पॅक

२ चमचे बेसन, चिमूटभर हळद आणि थोडे दूध किंवा पाणी मिसळून पेस्ट तयार करा.
ही पेस्ट चेहऱ्यावर १५–२० मिनिटे लावा आणि नंतर थंड पाण्याने चेहरा धुवा.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

कसा होतो फायदा?

बेसन त्वचेवरील अतिरिक्त तेल आणि घाण साफ करण्यास मदत करते, तर हळद त्वचेला नैसर्गिक चमक देण्यास सहाय्यक ठरू शकते.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

मध आणि लिंबाचा लेप

१ चमचा मध आणि काही थेंब लिंबाचा रस एकत्र करून चेहऱ्यावर १० मिनिटे लावा. त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

मध त्वचेला मॉइश्चरायझ ठेवण्यास मदत करतो, तर लिंबामुळे त्वचा अधिक ताजी आणि उजळ दिसू शकते.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

कोरफडीचा गर (Aloe Vera)

ताज्या कोरफडीचा गर हलक्या हाताने चेहऱ्यावर लावा आणि मसाज करा. रात्री लावून सकाळी चेहरा धुवू शकता.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

कोरफडीचे फायदे

कोरफड त्वचेला थंडावा देते, ओलावा टिकवून ठेवते आणि त्वचा मऊ व तजेलदार दिसण्यास मदत करते.

Remedies for Naturally Glowing Skin

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Sakal

लक्षात ठेवा...

कोणताही घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी Patch Test जरूर करा. त्वचेची अॅलर्जी किंवा संवेदनशीलता असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Remedies for Naturally Glowing Skin

|

Sakal

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Sakal

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