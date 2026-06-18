Vastu Tips for Good Luck : घराच्या 'या' दिशेत शांतपणे ठेवा ४ वस्तू; रातोरात बदलू शकते नशीब!

Sandeep Shirguppe

आर्थिक अडचणींचे कारण?

दिवस-रात्र मेहनत करूनही पैसा टिकत नसेल, तर वास्तुशास्त्रानुसार घरातील ऊर्जेचा त्यावर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते.

Vastu tips for happiness and prosperity

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उत्तर दिशा ठेवा स्वच्छ

उत्तर दिशा ही कुबेराची दिशा मानली जाते. येथे जड सामान किंवा अडगळ ठेवू नये.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

तिजोरीची योग्य जागा

घराच्या दक्षिण-पश्चिम कोपऱ्यात तिजोरी किंवा लॉकर ठेवल्यास धन टिकून राहण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

गळणारा नळ ठरू शकतो नुकसानकारक

घरातील गळणारे नळ त्वरित दुरुस्त करा. पाण्याचा अपव्यय म्हणजे पैशाचाही अपव्यय मानला जातो.

Vastu tips for happiness and prosperity

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अडगळ दूर करा

तुटलेल्या वस्तू, जुनी रद्दी आणि गंजलेले साहित्य नकारात्मक ऊर्जा वाढवतात. घर स्वच्छ आणि मोकळे ठेवा.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

दक्षिण-पूर्व दिशेत मनी प्लांट

अग्नीकोनात मनी प्लांट लावल्याने आर्थिक प्रगतीचे मार्ग खुले होतात, असे वास्तुशास्त्र सांगते.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

उत्तर दिशेला लावा आरसा

उत्तर दिशेच्या भिंतीवर छोटा आरसा लावल्यास धनवृद्धीसाठी तो लाभदायक मानला जातो.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

मुख्य दरवाजा ठेवा आकर्षक

मुख्य प्रवेशद्वार स्वच्छ, नीटनेटके आणि प्रकाशमान असल्यास सकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करते.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

सकारात्मक ऊर्जेला द्या प्राधान्य

स्वच्छ, हवेशीर आणि अडथळामुक्त घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि सुख-समृद्धीचा मार्ग सुकर होतो.

Vastu tips for happiness and prosperity

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esakal

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