केसांसाठी हेअर स्पा का आवश्यक? जाणून घ्या ५ जबरदस्त फायदे!

Aarti Badade
केस मऊ, सिल्की आणि चमकदार हवेत? जाणून घ्या 'हेअर स्पा' करण्याचे ५ मोठे फायदे!
hair spa benefits
Sakal
हेअर स्पामुळे केसांना खोलवर कंडिशनिंग मिळते आणि त्यातील हेअर मास्क केसांना भरपूर मॉइश्चर देतात.
hair spa benefits
Sakal
यामुळे केसांचा कोरडेपणा आणि फ्रिझनेस कमी होऊन राठ झालेले केस मऊ व गुळगुळीत बनतात.
hair spa benefits
Sakal
स्पा ट्रीटमेंटमुळे टाळूवरील अतिरिक्त तेल, धूळ, प्रदूषण आणि कोंडा साफ होण्यास मदत होते.
hair spa benefits
Sakal
स्पा मधील मसाजमुळे टाळूचा रक्तप्रवाह सुधारतो, ज्यामुळे केसांची मुळे मजबूत होऊन केस गळणे थांबते.
hair spa benefits
Sakal
या थेरपीमधील १५-२० मिनिटांची हेअर मसाज मानसिक तणाव कमी करून शरीराला आराम देते.
hair spa benefits
Sakal
'हेअर स्पा' महिन्यातून कमीत कमी 2 वेळातरी करावा.
hair spa benefits
Sakal
Drink Warm Water After a of Ghee benefits
Sakal