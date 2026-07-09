फक्त एक चमचा तूप खाऊन गरम पाणी प्या; शरीरात होतात अनेक बदल!

Aarti Badade
सकाळी रिकाम्या पोटी एक चमचा शुद्ध तूप खाऊन त्यानंतर कोमट पाणी पिण्याची सवय आयुर्वेदात फायदेशीर मानली जाते. यामुळे शरीराला अनेक आरोग्यदायी लाभ मिळू शकतात.
Drink Warm Water After a of Ghee benefits
Sakal
तुपामध्ये असलेले ब्युटीरिक ॲसिड आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. कोमट पाणी पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करू शकते.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
तूप आतड्यांना नैसर्गिक स्निग्धता देण्यास मदत करते. त्यामुळे मल मऊ होण्यास मदत मिळून पोट साफ होण्यास फायदा होऊ शकतो.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
तुपामधील हेल्दी फॅट्स आणि जीवनसत्त्वे शरीराला आतून पोषण देतात. यामुळे त्वचा निरोगी राहण्यास आणि नैसर्गिक चमक टिकवण्यास मदत मिळू शकते.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
तुपामधील चांगले फॅट्स सांध्यांची लवचिकता टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे सांधेदुखी आणि ताठरपणा कमी होण्यास हातभार लागू शकतो.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
रिकाम्या पोटी तूप घेतल्याने शरीराला हेल्दी फॅट्स मिळतात. यामुळे ऊर्जा टिकून राहण्यास आणि चयापचय (Metabolism) सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
तूप आणि कोमट पाण्याचा हा संयोग शरीराच्या नैसर्गिक प्रतिकारशक्तीला बळकटी देण्यास मदत करू शकतो. संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
उपाय करण्यासाठी शुद्ध तूप वापरा आणि घेतल्यानंतर सुमारे ३० मिनिटे काहीही खाणे-पिणे टाळा. मधुमेह, फॅटी लिव्हर किंवा इतर आजार असल्यास उपाय सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर सल्ला घ्या.
Drink Warm Water After a Spoon of Ghee benefits
Sakal
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Sakal