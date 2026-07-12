रोज उकडलेला मका खाल्ल्यास शरीरात होतात 'हे' 5 सकारात्मक बदल!

Aarti Badade
उकडलेला मका आरोग्यासाठी आहे अत्यंत गुणकारी! जाणून घ्या याचे ५ मुख्य फायदे.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
मक्यामध्ये भरपूर फायबर असल्यामुळे पोट साफ राहते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
यातील कर्बोदकांमुळे शरीराला दिवसभर काम करण्यासाठी दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा मिळते.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
मक्यामध्ये असणारे ल्युटीन आणि झेक्सॅथिन हे अँटीऑक्सिडंट्स दृष्टी सुधारण्यास मदत करतात.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
यातील फायबर शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवून हृदयाचे आरोग्य राखते.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
उकडलेला मका खाल्ल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहते.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
पचनक्रिया सुधारण्यापासून ते वजन नियंत्रित ठेवण्यापर्यंत उकडलेला मका हा आरोग्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Benefits of Boiled Corn
Sakal
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal