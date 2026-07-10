दररोज मूठभर भाजलेले चणे खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल दिसतात?

Aarti Badade
हा स्वस्त आणि पौष्टिक स्नॅक शरीराला प्रथिने, फायबर आणि अनेक महत्त्वाची खनिजे पुरवतो.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
भाजलेल्या चण्यांमध्ये प्रथिने आणि फायबर भरपूर असल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
फायबरयुक्त असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि आतडे निरोगी राहतात.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
चण्यांतील प्रथिने आणि फायबरमुळे कार्बोहायड्रेट्सचे शोषण हळूहळू होते, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहण्यास मदत मिळू शकते.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
भाजलेल्या चण्यांमध्ये असलेले पोषक घटक शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि इतर खनिजांमुळे हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
प्रथिनांचा उत्तम स्रोत असल्यामुळे स्नायूंना बळकटी मिळते आणि शरीराला दिवसभर ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
दररोज एक मूठ भाजलेले चणे हा आरोग्यदायी स्नॅक ठरू शकतो. मात्र संतुलित आहार आणि वैयक्तिक आरोग्यस्थितीनुसार सेवन करणे अधिक योग्य आहे.
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal
cholestrol
Sakal