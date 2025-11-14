केस वाढत नाहीत? ‘या’ 5 आयुर्वेदिक उपायांनी केस होतील लांब, दाट आणि मजबूत!

Aarti Badade
ताणतणाव, प्रदूषण आणि रासायनिक उत्पादनांमुळे केस गळणे (Hair Fall) आणि कोरडेपणा ही समस्या वाढली आहे. लांब, दाट केस हवे असल्यास आयुर्वेदिक उपाय मदत करू शकतात.
सकाळची सुरुवात मेथीच्या पाण्याने करा. मेथीच्या दाण्यांमध्ये डीएचटी-ब्लॉकिंग गुणधर्म असतात, जे केस गळतीचे मुख्य कारण टाळतात आणि रक्ताभिसरण वाढवतात.
पृथ्वी मुद्रा केल्याने केसांच्या मुळांचे पोषण होते आणि शरीरातील जीवनसत्त्वे व खनिजांचे संतुलन राखले जाते. अनामिका बोटाला अंगठ्याने जोडून दररोज १० मिनिटे हे करा.
दररोज किमान एक मिनिट उन्तासन (उंट पोज) करा. यामुळे डोक्याच्या दिशेने रक्तप्रवाह वाढतो, ज्यामुळे केसांची मुळे सक्रिय होतात आणि केसांच्या वाढीस मदत मिळते.
हलक्या हातांनी मागून पुढे कंगवा (Back-Comb) करा. यामुळे झोपलेल्या केसांची मुळे सक्रिय होतात आणि केसांच्या वाढीस चालना मिळते. केस कोरडे असतानाच करा.
डोके काही सेकंद खाली वाकवून ठेवा (Head Drop Pose). यामुळे डोक्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो आणि केसांच्या मुळांना अधिक पोषण मिळते. हा प्रभावी आणि सोपा उपाय आहे.
आयुर्वेदिक तज्ज्ञ आर. के. चौधरी (नानाजी) सांगतात की, संयम आणि नियमितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. या ५ छोट्या उपायांचे पालन केल्यास काही आठवड्यांत केसांची लांबी आणि ताकद वाढू लागेल.
