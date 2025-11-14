तुळशीचा काढा पिण्याचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade

तुळशीच्या काढ्याचे महत्त्व

हिवाळ्यात (थंडीच्या दिवसात) तुळशीचा काढा पिण्याचे अनेक आरोग्यवर्धक फायदे (Health Benefits) आहेत. तुळस औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे.

पोषक तत्त्वांचा खजिना

तुळशीमध्ये झिंक, आयर्न आणि व्हिटामिन सी सारखे अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल पोषक घटक भरपूर प्रमाणात असतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत

थंडीत तुळशीचा काढा नियमित प्यायल्याने रोगप्रतिकारक क्षमता (Immunity) मजबूत होते आणि शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढते.

खोकला आणि घशाच्या तक्रारी

तुळशीत असलेले अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुण खोकला आणि घशाच्या तक्रारींशी (Sore Throat) लढण्यास मदत करतात.

पचनसंस्था सुधारते

तुळशीचा काढा प्यायल्याने अपचन, गॅस आणि बद्धकोष्ठता (Constipation) सारख्या पचनाच्या समस्यांपासून सुटका मिळते.

डिटॉक्सिफिकेशन (Detox)

तुळस शरीरातील विषारी पदार्थांना (Toxins) बाहेर काढण्यास मदत करते, ज्यामुळे शरीर शुद्ध राहते आणि हलके वाटते.

तणाव कमी करते

तुळशीतील एडाप्टोजेनिक (Adaptogenic) गुणधर्मांमुळे तणाव (Stress) आणि चिंता (Anxiety) कमी करण्यास मदत होते.

