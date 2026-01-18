हिवाळ्यात हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यासाठी महिलांनी फॉलो करावं असं आयुर्वेदिक केअर रुटीन

Anushka Tapshalkar
थंड हवामानामुळे त्वचा कोरडी होते, हार्मोनल असंतुलन वाढू शकते आणि ऊर्जा कमी होते. आयुर्वेदिक दिनचर्या शरीर-मन संतुलित ठेवण्यास मदत करते.
Winter Care for Women
या ऋतूमध्ये तेल, उष्णता आणि योग्य हालचाली शरीराला आतून बळकट करतात व आजारांपासून संरक्षण देतात.
Winter Best Season for Nutrition According to Ayurveda
तीळ किंवा नारळाच्या तेलाने ऑइल पुलिंग केल्यास हार्मोनल अॅक्ने कमी होते, त्वचेचा ग्लो वाढतो आणि इम्युनिटी मजबूत होते.
Oil Pulling
स्तन, काख, गुडघे, पोट, कंबर आणि खांद्यांची विशेष काळजी घ्या. यामुळे त्वचा मऊ होते, रक्ताभिसरण सुधारते, उब मिळते आणि हार्मोनल संतुलन राखले जाते.
Oil Body Massage
व्हिटॅमिन D ची पातळी वाढते, मूड आणि ऊर्जा सुधारते. PCOS आणि थायरॉईड असलेल्या महिलांसाठी विशेषतः उपयुक्त.
15 Minute in Sunlight For Vitamin D
पूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो, पचन सुधारते, केसांचे आरोग्य चांगले राहते, फर्टिलिटी वाढते आणि पाळीच्या वेदनांमध्ये आराम मिळतो.
6 Surya Namaskar Everyday
देशी गायीच्या तुपाने पायांना मालिश केल्याने झोपेची गुणवत्ता वाढते, टाचांचा कोरडेपणा कमी होतो आणि तणाव व मूड स्विंग्स कमी होतात.
Oil Foot Massage
