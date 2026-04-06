रात्रीच्या चांगल्या झोपेसाठी बेडरूममध्ये असाव्यात 'या' 5 वस्तू

Anushka Tapshalkar

योग्य गादी

आपल्या पाठ आणि शरीराच्या आरोग्यासाठी गद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आठ ते दहा वर्षांनी गद्दा बदलावा. पाठदुखी, रात्री फिरणे किंवा दुखणे होत असल्यास ऑर्थोपेडिक गद्दा वापरा.

हवेप्रमाणे बदलता येणारा कम्फर्टर

एअर-कंडिशनर असलेल्या खोलीसाठी reversible all-weather comforter उत्तम. रासायनिक मुक्त आणि wrinkle-resistant कम्फर्टर झोपेत सुरक्षितता आणि आराम देतो.

कूल जेल मेमरी फोम उशी

थंड आणि आरामदायी झोपेसाठी कूल जेल मेमरी फोम उशी वापरा. हळूहळू मान आणि डोक्याला सपोर्ट देत शरीराची उष्णता नियंत्रित करते.

ब्लॅकआउट पडदे

९९% बाहेरील प्रकाश रोखणारे पडदे वापरा. अनेक थरांनी बनलेले पडदे घर थंड किंवा उबदार ठेवतात, आवाज कमी करतात आणि झोप अडथळा न येता आरामदायी करतात.

उशी मिस्ट

स्नायूंना शांत करणारे आणि मनाला स्थिर करणारे उशी मिस्ट झोपेस मदत करतात. लॅव्हेंडर सारखे नैसर्गिक तेल मानसिक तणाव कमी करतात आणि झोप चांगली होऊ देते.

शांत आणि अंधुक वातावरण

खोलीत अनावश्यक प्रकाश व आवाज न येण्यासाठी काळजी घ्या. शांत आणि अंधुक खोली शरीर आणि मनाला झोपेस तयार करते.

नियमित झोपेचा वेळ ठरवा

रोज एकाच वेळी झोप आणि उठणे, शरीराची अंतर्गत घड्याळ स्थिर ठेवते आणि आरोग्यपूर्ण झोप मिळवते.

