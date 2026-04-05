दिवसभर एनर्जी आणि फोकससह काम करायचंय? मग झोपेच्या 'या' सवयी आजच सुरु करा

Anushka Tapshalkar
दिवसभर काम करताना थकवा, स्ट्रेस आणि नीट झोप न मिळाल्यामुळे उत्पादनक्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. WFH करताना झोपेच्या या ८ सोप्या टिप्स वापरून तुमची उत्पादकता वाढवा:
मोठ्या मीटिंगच्या आधी ताण वाटत असल्यास, श्वासावर लक्ष केंद्रित करून मेडिटेशन करा. मन शांत होऊन झोप लवकर येईल.
बेड फक्त झोपेसाठी वापरा. ब्लॅकआउट पडदे, आरामदायक गादी-पिलो वापरा आणि नियमित झोपेचा वेळ ठरवा.
उत्तम गादी म्हणजे रात्री झोपताना फिजिओथेरपी. दिवसभरच्या कामानंतर शरीराची योग्य विश्रांती मिळते.
क्राइम डॉक्युमेंट्री किंवा थ्रिलर ऐवजी हलक्या शो/कॉमेडी पाहा, जेणेकरून झोप लवकर येईल.ac
लॅपटॉप वरून थेट बेडमध्ये जाण्याऐवजी, झोपेपूर्वी रिलॅक्सेशन रूटीन ठरवा. त्यामुळे सकाळी ताजेतवाने जाग येईल.
खिडकीजवळ किंवा सूर्यप्रकाश मिळणाऱ्या जागेत काम करा. व्हिटॅमिन D वाढते, लक्ष आणि झोप दोन्ही सुधारतात.
सकाळी उठून कपडे बदला. मेंदूला “कामाची वेळ” असा सिग्नल मिळतो, उत्पादनक्षमता वाढते.
योग्य झोप आणि विश्रांतीशिवाय कामात प्रगती कठीण. या टिप्स वापरा, झोप सुधारित करा आणि दिवसात अधिक ताजेतवाने, ऊर्जा आणि फोकससह काम करा.
