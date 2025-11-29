चेहऱ्यावरच्या जखमा घालवण्यासाठी ५ सोपे उपाय

Anushka Tapshalkar
चेहऱ्यावरील डाग कमी करण्यासाठी घरातील नैसर्गिक घटक अतिशय प्रभावी ठरू शकतात. स्वयंपाकघरात सहज मिळणाऱ्या काही गोष्टी त्वचेची दुरुस्ती, उजळपणा आणि सौम्य एक्सफोलिएशन करून डागांना हळूहळू फिके करण्यात मदत करतात.
Face Scars
मध त्वचेतील जळजळ कमी करत भरपाईची प्रक्रिया वेगवान करतो. कच्च्या मधाचा पातळ थर डागांवर लावून काही मिनिटे ठेवला, तर त्वचा अधिक मऊ, स्वच्छ आणि कमी डाग दिसणारी होते.
Honey
लिंबातील व्हिटॅमिन C त्वचेला उजळपणा देत डार्क स्पॉट्स हळूहळू हलके करण्यात मदत करते. पाण्यात dilute केलेला लिंबाचा रस काही मिनिटे लावल्यास त्वचा अधिक तजेलदार दिसू लागते.
Lemon Juice
कोरफडीचा ताजा जेल त्वचेला खोलवर आर्द्रता देतो आणि लालसरपणा, सूज किंवा बumpy texture कमी करतो. नियमित वापराने त्वचा अधिक शांत, स्वच्छ आणि समान टोनची दिसते.
Aloevera
हळदीतील कर्क्यूमिन हे घटक पिग्मेंटेशन कमी करण्यास आणि त्वचेचा रंग समतोल करण्यास ओळखले जाते. हळद आणि मध किंवा दही यांची पेस्ट त्वचेवर लावल्यास डागांचे प्रमाण हळूहळू कमी होते.
Turmeric
बटाट्यातील नैसर्गिक एन्झाईम आणि व्हिटॅमिन C त्वचेची पेशी पुनर्निर्मिती सुधारतात. बटाट्याचा ताजा रस काही वेळ त्वचेवर ठेवल्यास डार्क स्पॉट्स आणि डागांचे निशाण हलके होऊ लागतात.
Potato Juice
नैसर्गिक उपाय परिणाम देतात, पण सातत्य ठेवल्यासच त्याचा स्पष्ट फरक जाणवतो. त्वचा स्वच्छ ठेवणे, योग्य मॉइश्चरायझिंग आणि दररोज सनस्क्रीन वापरणे—या गोष्टी डाग कमी करण्याच्या प्रवासात तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
