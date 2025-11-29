हिवाळ्यात त्वचा कोरडी अन् टाचा फुटतायात? 'हे' Night Routine ठरेल बेस्ट उपाय!

Anushka Tapshalkar

हिवाळा आणि हिवाळ्यातील त्रास

हिवाळ्यात आला की टाचा फुटणे, पायांना भेगा पडणे आणि कोरडी त्वचा पडणे यासारख्या समस्या सुरु होतात. अशावेळी काही घरगुती उपाय प्रभावी ठरतात.

Night Routine for Dry Skin and Cracked Heels

कोमट पाण्याने पाय भिजवा

एका टबमध्ये कोमट पाण्यात एक चमचा मीठ/Epsom Salt घालून 15–20 मिनिटे पाय भिजवून ठेवा. कोमट पाण्यामुळे जाड, मृत skin मऊ होते आणि घाण सहज निघते.

Soak Legs in Warm Water

सौम्य स्क्रबिंग करा

Pumice Stone किंवा Foot Scrubber ने टाचांवरील भेगा व जाड त्वचा हलक्या हाताने घासा.

Mild Scrubbig

नारळ तेल + मेण (Healing Balm)

नारळ तेल गरम करून त्यात थोडे मेण (Beeswax/Paraffin) वितळवा आणि हे मिश्रण भेगांवर लावा.

Coconut Oil & Wax (Healing Balm)

फक्त नारळ तेल वापरायचं असल्यास

भरपूर प्रमाणात पायांवर लावून 2–3 मिनिटे मसाज करा.

Coconut Oil Massage

रात्री सुती मोजे घाला

लेप लावल्यानंतर सुती मोजे घातल्यामुळे ओलावा टिकतो आणि परिणाम जलद दिसतो.

Wear Cotton Socks at Night

नियमितता ठेवा

ही नाइट रूटीन 5–7 दिवस सलग करा; टाचा मऊ, स्वच्छ आणि भेगा भरलेल्या दिसतील.

Keep Consistancy

