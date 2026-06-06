Places Visit in Monsoon : पावसाळ्यात फिरण्याचा प्लॅन? निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग ठरणारी 'ही' ५ ठिकाणे

Sandeep Shirguppe

मॉन्सून भटकंतीचे नियोजन

मॉन्सूनमध्ये निसर्गाचे सौंदर्य खुलून दिसत असल्याने अनेक जण भटकंतीचे नियोजन करतात.

Nature Destinations in Rainy Season

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धुके आणि आल्हाददायक वातावरण

पावसाळ्यात हिरवाई, धुके आणि आल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटनस्थळांचे आकर्षण वाढते.

Nature Destinations in Rainy Season

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केरळमधील मुन्नार

केरळमधील मुन्नार हे चहाचे मळे आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे.

Nature Destinations in Rainy Season

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esakal

कर्नाटकमधील अगुंबे

कर्नाटकमधील अगुंबे हे 'दक्षिण भारताचे चेरापुंजी' म्हणून ओळखले जाते.

Nature Destinations in Rainy Season

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मेघालयातील मौसिनराम

मेघालयातील मौसिनराम हे जगातील सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टी होणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक आहे.

Nature Destinations in Rainy Season

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esakal

हिरवाई आणि थंडगार

पावसाळ्यात मौसिनराममध्ये ढग, हिरवाई आणि थंडगार वातावरणाचा अनोखा अनुभव मिळतो.

Nature Destinations in Rainy Season

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esakal

शिलाँग प्रदेश

शिलाँगमधील उमियम तलाव, एलिफंट फॉल्स आणि शिलाँग पीक पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

Nature Destinations in Rainy Season

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राजस्थानातील माउंट आबू

राजस्थानातील माउंट आबू येथे नक्की तलाव, दिलवाडा जैन मंदिरे आणि गुरु शिखर पाहता येते.

Nature Destinations in Rainy Season

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esakal

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