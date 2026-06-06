Places Visit in Monsoon : पावसाळ्यात फिरण्याचा प्लॅन? निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग ठरणारी 'ही' ५ ठिकाणे

Sandeep Shirguppe
मॉन्सूनमध्ये निसर्गाचे सौंदर्य खुलून दिसत असल्याने अनेक जण भटकंतीचे नियोजन करतात.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
पावसाळ्यात हिरवाई, धुके आणि आल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटनस्थळांचे आकर्षण वाढते.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
केरळमधील मुन्नार हे चहाचे मळे आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
कर्नाटकमधील अगुंबे हे 'दक्षिण भारताचे चेरापुंजी' म्हणून ओळखले जाते.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
मेघालयातील मौसिनराम हे जगातील सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टी होणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक आहे.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
पावसाळ्यात मौसिनराममध्ये ढग, हिरवाई आणि थंडगार वातावरणाचा अनोखा अनुभव मिळतो.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
शिलाँगमधील उमियम तलाव, एलिफंट फॉल्स आणि शिलाँग पीक पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal
राजस्थानातील माउंट आबू येथे नक्की तलाव, दिलवाडा जैन मंदिरे आणि गुरु शिखर पाहता येते.
Nature Destinations in Rainy Season
esakal