पिझ्झा गोल, पण बॉक्स चौकोनी का असतो?

Varsha Balhe
पिझ्झा गोल असूनही बॉक्स चौकोनी का असतो? यामागचं खरं कारण जाणून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल!
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
चौकोनी बॉक्स बनवणे सोपे एकाच कार्डबोर्ड शीटपासून चौकोनी बॉक्स सहज तयार होतो.
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
गोल बॉक्सपेक्षा चौकोनी बॉक्स बनवण्यासाठी कमी साहित्य आणि कमी खर्च लागतो.
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
चौकोनी बॉक्स मोठ्या प्रमाणात पटकन तयार करता येतात.
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
कोपऱ्यांतील मोकळ्या जागेमुळे पिझ्झा कमी खराब होतो.
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
चौकोनी बॉक्स एकावर एक ठेवणे आणि वाहतूक करणे सोपे असते.
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
प्रत्येक तुकड्यात कडा, चीज, सॉस आणि टॉपिंग समान प्रमाणात मिळावं म्हणून.
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
म्हणूनच जगभरातील बहुतेक पिझ्झा बॉक्स चौकोनी असतात, जरी पिझ्झा गोल असला तरी!
Why Are Pizza Boxes Square?
esakal
Which Is the Sweetest Mango in the World?
esakal