पिझ्झा गोल, पण बॉक्स चौकोनी का असतो?

Varsha Balhe

कारण

पिझ्झा गोल असूनही बॉक्स चौकोनी का असतो? यामागचं खरं कारण जाणून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल!

Why Are Pizza Boxes Square?

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बॉक्स

चौकोनी बॉक्स बनवणे सोपे एकाच कार्डबोर्ड शीटपासून चौकोनी बॉक्स सहज तयार होतो.

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

उत्पादन खर्च कमी

गोल बॉक्सपेक्षा चौकोनी बॉक्स बनवण्यासाठी कमी साहित्य आणि कमी खर्च लागतो.

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

जलद उत्पादन प्रक्रिया

चौकोनी बॉक्स मोठ्या प्रमाणात पटकन तयार करता येतात.

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

पिझ्झा सुरक्षित राहतो

कोपऱ्यांतील मोकळ्या जागेमुळे पिझ्झा कमी खराब होतो.

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

साठवणूक सोपी होते

चौकोनी बॉक्स एकावर एक ठेवणे आणि वाहतूक करणे सोपे असते.

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

पिझ्झाचे तुकडे त्रिकोणी का?

प्रत्येक तुकड्यात कडा, चीज, सॉस आणि टॉपिंग समान प्रमाणात मिळावं म्हणून.

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

जगभरातील

म्हणूनच जगभरातील बहुतेक पिझ्झा बॉक्स चौकोनी असतात, जरी पिझ्झा गोल असला तरी!

Why Are Pizza Boxes Square?

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esakal

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