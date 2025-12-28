सावध व्हा! रोजच्या ‘या’ सवयी मुळव्याधाला देतात थेट आमंत्रण

Aarti Badade

मुळव्याध : एक वेदनादायक समस्या

मुळव्याध होण्यामागे केवळ अनुवंशिकता नाही, तर आपल्या दैनंदिन जीवनातील काही चुकीच्या सवयी देखील तितक्याच जबाबदार असतात.

कमी फायबर असलेला आहार

आहारात हिरव्या पालेभाज्या आणि फळांचा अभाव असल्यास पचनशक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे मुळव्याधाचा धोका वाढतो.

पाणी कमी पिण्याची सवय

दिवसभरात पुरेसे पाणी न प्यायल्याने शरीरात कोरडेपणा येतो आणि बद्धकोष्ठता (Constipation) वाढते, जे मुळव्याधाचे मुख्य कारण आहे.

तेलकट आणि मसालेदार पदार्थांचे अतिसेवन

जास्त तळलेले, तिखट आणि गरम मसालेदार पदार्थ खाल्ल्याने पचन संस्थेवर ताण येतो आणि शौचाच्या वेळी जळजळ होऊ शकते.

तासनतास बैठी कामे करणे

एकाच जागी जास्त वेळ बसून काम केल्याने पोटाच्या खालच्या भागावर दाब येतो, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या फुगतात आणि मुळव्याध होतो.

कॅफिन आणि कॉफीचा अतिरेक

जास्त प्रमाणात कॉफी पिण्यामुळे मल त्यागण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया मंदावते, परिणामी शौचाला त्रास होऊन मुळव्याध बळावू शकतो.

शौचाला जोर लावणे आणि वजन उचलणे

शौचाच्या वेळी जास्त जोर लावणे किंवा क्षमतेपेक्षा जास्त जड वजन उचलणे यामुळे गुदद्वाराच्या नसांवर ताण येतो आणि समस्या गंभीर होते.

वेळीच खबरदारी घ्या!

निरोगी जीवनशैली, भरपूर पाणी आणि सकस आहार हीच मुळव्याधावर मात करण्याची गुरुकिल्ली आहे. त्रास जाणवल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

