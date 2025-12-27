झोपण्यापूर्वी नाभीत तेल? आयुर्वेद सांगतो आश्चर्यकारक फायदे

Aarti Badade
आयुर्वेदानुसार नाभी (बेंबी) हे शरीराचे ऊर्जा केंद्र मानले जाते. गर्भावस्थेत आईकडून पोषण मिळवण्याचे हेच माध्यम असते. रात्री झोपताना नाभीत तेल लावल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात.
नाभीत एरंडेल तेल लावल्याने पचनक्रिया सुधारते. यात असलेल्या रिकिनोलिक ऍसिडमुळे पोटातील जळजळ कमी होते आणि शरीरातील विषारी घटक (Detox) बाहेर पडण्यास मदत होते.
नाभीला नियमित तेल लावल्याने रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील पिंपल्स कमी होतात आणि त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकू लागते. कोरड्या त्वचेसाठी हे उत्तम मॉइश्चरायझर आहे.
जर तुम्हाला बद्धकोष्ठता, गॅस किंवा अपचनाचा त्रास असेल, तर नाभीत कोमट तेल लावून हलकी मालिश करा. यामुळे पोटाचे स्नायू शिथिल होतात आणि पचन सुधारते.
नाभीचा संबंध शरीरातील मज्जासंस्थेशी असतो. झोपण्यापूर्वी तेल लावल्याने मनाला शांतता मिळते, तणाव कमी होतो आणि गाढ झोप लागण्यास मदत होते.
खोबरेल तेल : डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि कोरड्या ओठांसाठी. मोहरीचे तेल : सांधेदुखी आणि गुडघेदुखी कमी करण्यासाठी. शुद्ध तुप : त्वचा मऊ आणि तेजस्वी करण्यासाठी.
नाभीमध्ये तेल टाकण्यापूर्वी ती स्वच्छ करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा संसर्गाचा (Infection) धोका असतो. आधुनिक विज्ञानात याचे ठोस पुरावे मर्यादित असल्याने, हा केवळ एक पूरक घरगुती उपाय मानावा.
गर्भवती महिला, मधुमेही रुग्ण किंवा गंभीर त्वचारोग असलेल्या व्यक्तींनी हा उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा. संतुलित आहार आणि व्यायामाला हा पर्याय असू शकत नाही.
