5 दिवसांत घरगुती उपायांनी मिळवा कोरियन ‘ग्लास स्किन’!

Aarti Badade

'डबल क्लिंजिंग'ची जादू

कोरियन स्किनकेअरची सुरुवात डबल क्लिंजिंगने करा; आधी खोबरेल तेलाने आणि नंतर फेस वॉशने चेहरा धुवा, ज्यामुळे छिद्रांमधील घाण पूर्णपणे निघून जाईल.

तांदळाच्या पाण्याचा टोनर

तांदूळ भिजवलेले पाणी फेकून न देता ते नैसर्गिक टोनर म्हणून वापरा; यामुळे त्वचेचा पोत सुधारतो आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक येते.

हायड्रेशनसाठी कोरफड जेल

त्वचा 'ग्लास' सारखी दिसण्यासाठी हायड्रेशन गरजेचे आहे; ताज्या कोरफड जेलमध्ये थोडे गुलाब पाणी मिसळून चेहऱ्याला हलका मसाज करा.

मध आणि साखरेचा स्क्रब

त्वचेवरील मृत पेशी (Dead Cells) काढण्यासाठी मध आणि पिठीसाखरेचा स्क्रब वापरा; यामुळे त्वचा गुळगुळीत होऊन प्रकाश परावर्तित करू लागते.

घरच्या घरी बनवा 'शीट मास्क'

पातळ सुती कापड तांदळाच्या पाण्यात किंवा ग्रीन टी मध्ये भिजवून १५ मिनिटे चेहऱ्यावर ठेवा, यामुळे त्वचेतील ओलावा कमालीचा वाढतो.

पाचव्या दिवशी फेशियल मसाज

चेहऱ्याचे रक्ताभिसरण वाढवण्यासाठी वरच्या दिशेने बोटांनी मसाज करा; यासाठी तुम्ही बदामाचे तेल किंवा जोजोबा ऑईल वापरू शकता.

अंतर्गत शुद्धी आणि पाण्याचे महत्त्व

दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्या आणि आहारात फळांचा समावेश करा; अंतर्गत शुद्धीमुळेच चेहऱ्यावर खरी 'ग्लास स्किन' चमक दिसून येईल.

