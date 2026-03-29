5 दिवसांत घरगुती उपायांनी मिळवा कोरियन ‘ग्लास स्किन’!

Aarti Badade
कोरियन स्किनकेअरची सुरुवात डबल क्लिंजिंगने करा; आधी खोबरेल तेलाने आणि नंतर फेस वॉशने चेहरा धुवा, ज्यामुळे छिद्रांमधील घाण पूर्णपणे निघून जाईल.
Korean glass skin
Sakal
तांदूळ भिजवलेले पाणी फेकून न देता ते नैसर्गिक टोनर म्हणून वापरा; यामुळे त्वचेचा पोत सुधारतो आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक येते.
त्वचा 'ग्लास' सारखी दिसण्यासाठी हायड्रेशन गरजेचे आहे; ताज्या कोरफड जेलमध्ये थोडे गुलाब पाणी मिसळून चेहऱ्याला हलका मसाज करा.
त्वचेवरील मृत पेशी (Dead Cells) काढण्यासाठी मध आणि पिठीसाखरेचा स्क्रब वापरा; यामुळे त्वचा गुळगुळीत होऊन प्रकाश परावर्तित करू लागते.
पातळ सुती कापड तांदळाच्या पाण्यात किंवा ग्रीन टी मध्ये भिजवून १५ मिनिटे चेहऱ्यावर ठेवा, यामुळे त्वचेतील ओलावा कमालीचा वाढतो.
चेहऱ्याचे रक्ताभिसरण वाढवण्यासाठी वरच्या दिशेने बोटांनी मसाज करा; यासाठी तुम्ही बदामाचे तेल किंवा जोजोबा ऑईल वापरू शकता.
दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्या आणि आहारात फळांचा समावेश करा; अंतर्गत शुद्धीमुळेच चेहऱ्यावर खरी 'ग्लास स्किन' चमक दिसून येईल.
Constipation Relief
