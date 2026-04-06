किडनी निकामी होण्याची सकाळी दिसतात ही 10 लक्षणं!

Aarti Badade

शरीराचे नैसर्गिक वॉटर प्युरिफायर

रक्तातील अशुद्धी बाहेर काढण्याचे काम करणारी किडनी निकामी होण्यापूर्वी शरीर आपल्याला काही खास संकेत देत असते.

लघवीच्या रंगात होणारा बदल

जर लघवीचा रंग चहासारखा गडद किंवा तपकिरी दिसत असेल, तर हे किडनीवर प्रचंड ताण असल्याचे प्राथमिक लक्षण आहे.

लघवीमध्ये फेस येणे

लघवी करताना फेसासारखा थर दिसल्यास किडनीचे फिल्टर नीट काम करत नसल्यामुळे रक्तातील प्रथिने बाहेर पडत असल्याचे ते लक्षण आहे.

डोळ्यांखाली आणि चेहऱ्यावर सूज

सकाळी उठल्यावर डोळ्यांच्या आजूबाजूला किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे हे शरीरात पाणी आणि सोडियम साचल्याचे लक्षण असू शकते.

सतत थकवा आणि भूक न लागणे

रक्तातील विषारी पदार्थांचे प्रमाण वाढल्यामुळे जेवणाची इच्छा मरते आणि लाल रक्तपेशी कमी झाल्यामुळे प्रचंड थकवा जाणवू लागतो.

घोटा आणि पावलांवर सूज

जेव्हा किडनी अतिरिक्त पाणी आणि मीठ बाहेर टाकू शकत नाही, तेव्हा ते पाणी पायाच्या खालच्या भागात जमा होऊन सूज येते.

वेळीच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

वरीलपैकी कोणतेही लक्षण जाणवल्यास घरगुती उपाय न करता त्वरित डॉक्टरांना भेटा आणि मिठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवून भरपूर पाणी प्या.

