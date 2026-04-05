उन्हाळ्यात त्वचा काळी पडतेय? ग्लो वाढवण्यासाठी फॉलो करा 'हे' रूटीन!

Aarti Badade
उन्हाळ्यात शरीर आणि त्वचा हायड्रेट ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिवसातून किमान ८-१० ग्लास पाणी प्यायल्याने विषारी घटक बाहेर पडतात आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते.
Summer skin care tips
Sakal
कडक उन्हात घराबाहेर पडण्यापूर्वी किमान २० मिनिटे आधी चांगल्या प्रतीचे SPF सनस्क्रीन लावा. हे सूर्याच्या हानिकारक अतिनील (UV) किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण करते.
Summer skin care tips
Sakal
उन्हाळ्यात जड किंवा तेलकट क्रीमऐवजी 'वॉटर-बेस्ड' किंवा हलके मॉइश्चरायझर वापरा. यामुळे त्वचा चिपचिपी न होता ताजी आणि टवटवीत राहते.
Summer skin care tips
Sakal
कलिंगड, काकडी आणि संत्री यांसारखी पाणीदार फळे त्वचेला आतून हायड्रेट ठेवतात आणि उन्हाळ्यातील ग्लो टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
Summer skin care tips
Sakal
दिवसातून किमान दोन वेळा सौम्य फेसवॉशने चेहरा धुवा. यामुळे त्वचेवरील घाम, तेल आणि धुळीचे कण निघून जातात आणि छिद्रे मोकळी होतात.
Summer skin care tips
Sakal
केमिकलऐवजी कोरफड (Aloe Vera), दही किंवा मधाचा नैसर्गिक फेसपॅक वापरा. हे घटक त्वचेला थंडावा देतात आणि टॅनिंग कमी करण्यास मदत करतात.
Summer skin care tips
Sakal
झोपेच्या कमतरतेमुळे त्वचा निस्तेज दिसू लागते. रोज ७-८ तासांची शांत झोप घेतल्यास त्वचा ताजीतवानी आणि चमकदार दिसते.
Summer skin care tips
Sakal
उन्हाळ्यात तेलकट, तिखट आणि जंक फूड टाळावे. यामुळे त्वचेवर मुरुमे (Pimples) येण्याचे प्रमाण कमी होते आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारते.
Summer skin care tips
Sakal
स्किनकेअर म्हणजे केवळ एक दिवसाचा उपाय नाही. दररोज स्वच्छता, टोनिंग आणि मॉइश्चरायझिंगचे नियम पाळल्यास तुमची त्वचा वर्षभर निरोगी आणि ग्लोइंग राहील.
Summer skin care tips
Sakal
Salt Side Effects heart and high bp
Sakal