या 5 खाद्यपदार्थांमुळे वाढतो किडनी फेल्युअरचा धोका!

Aarti Badade
आजच टाळा आणि ठेवा किडनी फिट!
सोडा व इतर साखरयुक्त पेयांमध्ये पोषक तत्वे नसतात, फक्त कॅलरीज वाढतात.
वजन वाढ, दात किडणे, किडनीचे आजार!
हॅम, सॉसेज, बोलोग्ना यामध्ये जास्त मीठ व नायट्रेट्स असतात.
किडनीवर ताण, दीर्घकालीन नुकसान.
संतृप्त चरबी, कोलेस्टेरॉल आणि कॅलरीज भरपूर.
हृदयासोबत किडनीलाही हानीकारक.
एका चमच्यात १००+ कॅलरीज आणि जास्त चरबी. मीठ, साखर व अॅडिटिव्ह्जमुळे मूत्रपिंडाला धोका!
गोठवलेले पिझ्झा, रेडी-टू-ईट पदार्थात जास्त मीठ व चरबी. मधुमेह व किडनीचे आजार वाढू शकतात.
ताजे अन्न खा
भरपूर पाणी प्या
प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांपासून दूर रहा. तुमची किडनी फिट ठेवणे तुमच्या हातात आहे!