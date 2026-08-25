साचलेलं कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी आहारात करा 'हे' बदल!

Aarti Badade

हाय कोलेस्ट्रॉलची चिंता?

रक्तातील LDL म्हणजे खराब कोलेस्ट्रॉल वाढल्यास हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. औषधांसोबत योग्य आहार आणि नियमित व्यायामही महत्त्वाचा ठरतो.

Cholesterol

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Sakal

ओट्स ठरतील फायदेशीर

ओट्समध्ये बीटा-ग्लुकॉन फायबर असते. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून याचे सेवन केल्याने LDL कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Cholesterol

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Sakal

अक्रोड खा, हृदयाची काळजी घ्या

अक्रोडमध्ये वनस्पतीजन्य ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड आणि चांगले फॅट्स असतात. योग्य प्रमाणात अक्रोड खाल्ल्यास हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदा होऊ शकतो.

Cholesterol

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Sakal

आहारात लसणाचा समावेश करा

लसणामध्ये अॅलिसिनसारखी जैव-सक्रिय संयुगे असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून लसूण घेतल्याने हृदयाच्या आरोग्याला मदत होऊ शकते.

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Sakal

ग्रीन टीचाही फायदा

ग्रीन टीमध्ये कॅटेचिन आणि अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. योग्य आहारासोबत ग्रीन टीचे सेवन केल्यास कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणाला काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.

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जवसाच्या बिया विसरू नका

जवसामध्ये ALA नावाचे ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड असते. याचा आहारात योग्य प्रमाणात समावेश केल्यास हृदय आणि रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी फायदा होऊ शकतो.

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Sakal

फक्त आहारावर अवलंबून राहू नका

कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण आणि डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे महत्त्वाची आहेत. आहारातील बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

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दही कोणत्या भांड्यात लवावे?

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Sakal

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