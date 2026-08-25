दही कोणत्या भांड्यात लवावे?

Aarti Badade
दही आंबट असल्याने विरजणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांड्याची निवड काळजीपूर्वक करणे महत्त्वाचे आहे.
best vessel for curd
Sakal
दूध दह्यात रूपांतरित होताना लॅक्टिक ॲसिड तयार होते, त्यामुळे काही धातूंशी त्याची रासायनिक अभिक्रिया होऊ शकते.
best vessel for curd
Sakal
आम्लयुक्त पदार्थ तांबे किंवा पितळेच्या संपर्कात ठेवल्यास धातूचे घटक अन्नात मिसळण्याची शक्यता असते.
best vessel for curd
Sakal
तांबे-पितळेच्या भांड्यात दही जास्त वेळ ठेवल्यास त्याची चव, रंग किंवा गुणवत्ता बदलण्याचा धोका असू शकतो.
best vessel for curd
Sakal
दही विरजण्यासाठी स्टेनलेस स्टीलचे स्वच्छ भांडे हा सोपा आणि सुरक्षित पर्याय मानला जातो.
best vessel for curd
Sakal
मातीच्या भांड्यातील सूक्ष्म छिद्रांमुळे अतिरिक्त पाणी शोषले जाऊ शकते, त्यामुळे दही घट्ट आणि मलाईदार होण्यास मदत होते.
best vessel for curd
Sakal
Spicy Modak Amti Recipe
Sakal