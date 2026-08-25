दही कोणत्या भांड्यात लवावे?

Aarti Badade

तांबे-पितळेच्या भांड्यात दही लावता?

दही आंबट असल्याने विरजणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांड्याची निवड काळजीपूर्वक करणे महत्त्वाचे आहे.

best vessel for curd

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Sakal

दह्यात लॅक्टिक ॲसिड तयार होते

दूध दह्यात रूपांतरित होताना लॅक्टिक ॲसिड तयार होते, त्यामुळे काही धातूंशी त्याची रासायनिक अभिक्रिया होऊ शकते.

best vessel for curd

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Sakal

तांबे-पितळ का टाळावे?

आम्लयुक्त पदार्थ तांबे किंवा पितळेच्या संपर्कात ठेवल्यास धातूचे घटक अन्नात मिसळण्याची शक्यता असते.

best vessel for curd

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Sakal

दह्याची चव आणि गुणवत्ता बदलू शकते

तांबे-पितळेच्या भांड्यात दही जास्त वेळ ठेवल्यास त्याची चव, रंग किंवा गुणवत्ता बदलण्याचा धोका असू शकतो.

best vessel for curd

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Sakal

मग दही कोणत्या भांड्यात लावावे?

दही विरजण्यासाठी स्टेनलेस स्टीलचे स्वच्छ भांडे हा सोपा आणि सुरक्षित पर्याय मानला जातो.

best vessel for curd

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Sakal

मातीच्या भांड्यात दही होते घट्ट!

मातीच्या भांड्यातील सूक्ष्म छिद्रांमुळे अतिरिक्त पाणी शोषले जाऊ शकते, त्यामुळे दही घट्ट आणि मलाईदार होण्यास मदत होते.

best vessel for curd

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Sakal

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Spicy Modak Amti Recipe

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Sakal

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