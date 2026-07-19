यकृत निरोगी ठेवण्यासाठी 'या' 5 गोष्टींचा आहारात करा समावेश!

Aarti Badade
योग्य आहार आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे यकृताचे कार्य सुरळीत राहण्यास मदत होते.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
बीटमधील पोषक घटक यकृताचे कार्य सुधारण्यास आणि शरीर निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
हळदीतील दाहशामक आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म यकृताच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
आल्याचे नियमित सेवन पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास आणि यकृताच्या कार्याला आधार देण्यास मदत करते.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
सकाळी कोमट पाण्यात लिंबाचा रस घेण्याची सवय शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करू शकते.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
योग्य प्रमाणात कलोंजी तेलाचे सेवन केल्यास यकृताच्या आरोग्याला आधार मिळू शकतो.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने यकृत दीर्घकाळ निरोगी ठेवता येते.
Foods That Naturally Support Liver Health
Sakal
Kolam or Indrayani Rice
Sakal