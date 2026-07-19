यकृत निरोगी ठेवण्यासाठी 'या' 5 गोष्टींचा आहारात करा समावेश!

Aarti Badade

यकृताची काळजी का घ्यावी?

योग्य आहार आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे यकृताचे कार्य सुरळीत राहण्यास मदत होते.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

बीटचा करा आहारात समावेश

बीटमधील पोषक घटक यकृताचे कार्य सुधारण्यास आणि शरीर निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

हळदीचे महत्त्व

हळदीतील दाहशामक आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म यकृताच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

आलं ठरू शकते फायदेशीर

आल्याचे नियमित सेवन पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास आणि यकृताच्या कार्याला आधार देण्यास मदत करते.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

कोमट पाणी आणि लिंबू

सकाळी कोमट पाण्यात लिंबाचा रस घेण्याची सवय शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करू शकते.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

कलोंजी तेलाचा वापर

योग्य प्रमाणात कलोंजी तेलाचे सेवन केल्यास यकृताच्या आरोग्याला आधार मिळू शकतो.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

निरोगी जीवनशैलीच ठरते महत्त्वाची

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने यकृत दीर्घकाळ निरोगी ठेवता येते.

Foods That Naturally Support Liver Health

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Sakal

इंद्रायणी की कोलम राईस? रोजच्या आहारासाठी कोणता तांदूळ ठरेल बेस्ट?

Kolam or Indrayani Rice

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Sakal

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