इंद्रायणी की कोलम राईस? रोजच्या आहारासाठी कोणता तांदूळ ठरेल बेस्ट?

Aarti Badade

कोणता तांदूळ निवडावा?

तांदळाची निवड करताना तुमची पचनशक्ती, जीवनशैली आणि आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

Kolam or Indrayani Rice

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Sakal

इंद्रायणी तांदळाचे फायदे

इंद्रायणी तांदूळ सुगंधी, मऊ आणि ऊर्जादायी असून लहान मुले व जास्त शारीरिक श्रम करणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे.

Kolam or Indrayani Rice

|

Sakal

इंद्रायणीचे मर्यादित सेवन करा

हा तांदूळ पचायला थोडा जड असल्याने अपचन किंवा गॅसचा त्रास असणाऱ्यांनी प्रमाणातच खावा.

Kolam or Indrayani Rice

|

Sakal

कोलम राईसचे फायदे

कोलम तांदूळ हलका, सुटा आणि सहज पचणारा असल्याने रोजच्या आहारासाठी उत्तम मानला जातो.

Kolam or Indrayani Rice

|

Sakal

कोणासाठी अधिक योग्य?

पचनाच्या तक्रारी, मधुमेह किंवा हलका आहार घेणाऱ्यांसाठी कोलम राईस अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.

Kolam or Indrayani Rice

|

Sakal

आरोग्यदायी पर्याय कोणते?

अधिक फायबर आणि पोषणासाठी ब्राऊन राईस किंवा ब्लॅक राईसचाही आहारात समावेश करू शकता.

Kolam or Indrayani Rice

|

Sakal

संतुलित आहार हाच सर्वोत्तम पर्याय

कोणताही तांदूळ योग्य प्रमाणात, भाज्या, डाळी आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांसोबत खाल्ल्यास अधिक आरोग्यदायी ठरतो.

Kolam or Indrayani Rice

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Sakal

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Flaxseed health benefits

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Sakal

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