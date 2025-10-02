हृदयविकाराचा धोका दुप्पट; तरुण पिढीसाठी 'या' 5 गोष्टी का आहेत घातक?

Aarti Badade
आज तक हेल्थ समिट २०२५ मध्ये डॉ. अशोक सेठ यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला: २०-२५ वयोगटातील तरुणांमध्ये हृदयविकार दुप्पट झाला आहे.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
पूर्वी वृद्धांना होणारा हा आजार आता तरुणांमध्ये वेगाने वाढत आहे. डॉ. सेठ यांच्या मते, यामागे वाईट जीवनशैली आणि पर्यावरणातील घटक ही प्रमुख कारणे आहेत.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
तरुणांमधील सिगारेट आणि बिडी ओढण्याची सवय हृदयविकाराचा झटका आणि इतर हृदयरोगांचे मुख्य कारण बनत आहे.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित न ठेवल्यास नसांचे नुकसान होते, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
धावपळीचे जीवन आणि कामाचा ताण थेट हृदयावर परिणाम करतो.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे हृदयाच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
वाढते वजन आणि लठ्ठपणा हे हृदयविकाराचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
या ५ सवयी तुमच्या हृदयाला वृद्ध करत आहेत. निरोगी आयुष्यासाठी या सवयी सोडून द्या आणि तुमच्या हृदयाची काळजी घ्या.
Heart Disease Is Rising Among Young Adults
Sakal
nutmeg benefits
Sakal