हृदयविकाराचा धोका दुप्पट; तरुण पिढीसाठी 'या' 5 गोष्टी का आहेत घातक?

Aarti Badade

हृदयविकार फक्त वृद्धांचा नाही!

आज तक हेल्थ समिट २०२५ मध्ये डॉ. अशोक सेठ यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला: २०-२५ वयोगटातील तरुणांमध्ये हृदयविकार दुप्पट झाला आहे.

कारणे आणि धोका

पूर्वी वृद्धांना होणारा हा आजार आता तरुणांमध्ये वेगाने वाढत आहे. डॉ. सेठ यांच्या मते, यामागे वाईट जीवनशैली आणि पर्यावरणातील घटक ही प्रमुख कारणे आहेत.

धूम्रपान (Smoking)

तरुणांमधील सिगारेट आणि बिडी ओढण्याची सवय हृदयविकाराचा झटका आणि इतर हृदयरोगांचे मुख्य कारण बनत आहे.

मधुमेह (Diabetes)

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित न ठेवल्यास नसांचे नुकसान होते, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो.

ताण (Stress)

धावपळीचे जीवन आणि कामाचा ताण थेट हृदयावर परिणाम करतो.

प्रदूषण (Pollution)

वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे हृदयाच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

लठ्ठपणा (Obesity)

वाढते वजन आणि लठ्ठपणा हे हृदयविकाराचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो.

वेळीच सावध व्हा!

या ५ सवयी तुमच्या हृदयाला वृद्ध करत आहेत. निरोगी आयुष्यासाठी या सवयी सोडून द्या आणि तुमच्या हृदयाची काळजी घ्या.

