पोटदुखी, दातदुखी अन् झोप सर्व समस्या होतील दूर फक्त हा एक पदार्थ चिमूटभर खा!

तुमच्या स्वयंपाकघरात असे अनेक मसाले आहेत, जे तुमच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. जायफळ त्यापैकीच एक आहे.
जायफळात लोह, जस्त, फॉस्फरस, व्हिटॅमिन सी आणि मॅग्नेशियम यांसारखे अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक असतात.
जायफळामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मही असतात, जे शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात.
रोज एक चिमूटभर जायफळ खाल्ल्याने पचनशक्ती मजबूत होते आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
जायफळ मासिक पाळीच्या वेदना कमी करण्यास मदत करते.
जायफळ खाल्ल्याने निद्रानाशाची समस्या दूर होऊ शकते आणि तुमचा ताण कमी होतो.
जायफळातील गुणधर्म दातदुखीपासून आराम देतात आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.
जायफळ केवळ लहान मुलांसाठीच नाही तर प्रौढांसाठी देखील खूप उपयुक्त आहे. त्याचा रोजच्या आहारात समावेश करा.
