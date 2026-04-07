तुमच्या 'या' 5 चुकीच्या सवयी मानदुखीला ठरतात कारणीभूत!

मोबाईल आणि लॅपटॉपचा अतिवापर

सतत मोबाईल आणि लॅपटॉप वापरल्याने ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्यांना मानदुखीचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो.

वाकून किंवा खाली झुकून बसू नका

लॅपटॉपवर काम करताना किंवा मोबाईल वापरताना मान खाली झुकवू नका, नेहमी पाठीचा कणा सरळ ठेवून बसा.

मानेची सतत हालचाल करा

कामाच्या दरम्यान दर तासाला मानेचे साधे व्यायाम किंवा मान गोल फिरवल्याने स्नायूंवरील ताण कमी होतो.

गॅजेट्स डोळ्यांच्या समोर धरा

मोबाईल खाली न धरता डोळ्यांच्या समोर धरा आणि लॅपटॉपची स्क्रीन नेहमी डोळ्यांच्या समांतर ठेवा.

कामाच्या दरम्यान छोटे ब्रेक घ्या

दर २० मिनिटांनी स्क्रीनवरून नजर हटवून दुसऱ्या वस्तूकडे पाहिल्याने डोळ्यांसोबतच मानेच्या स्नायूंनाही विश्रांती मिळते.

एकाच जागी तासनतास बसणे टाळा

तासनतास एकाच स्थितीत बसून राहिल्याने मानेवर दबाव येतो, त्यामुळे थोड्या वेळाने उठून चालणे आवश्यक आहे.

वेळीच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

मानदुखीची समस्या गंभीर असल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

