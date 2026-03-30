13 प्रकारच्या कॅन्सरपासून बचावासाठी ‘या’ सवयी ठरतील रामबाण!

Aarti Badade
धावपळीच्या युगात आपण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो, पण आपल्या दैनंदिन ५ सवयी बदलल्यास १३ प्रकारच्या कॅन्सरचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
Cancer prevention habits
Sakal
लंच ब्रेकनंतर लगेच न बसता ३० मिनिटे वेगाने चालल्यास लिव्हर आणि किडनीसह अनेक प्रकारच्या कॅन्सरचा धोका टळतो.
Cancer prevention habits
Sakal
झोपण्यापूर्वी किमान २ तास आधी जेवल्यास प्रोस्टेट आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका २० टक्क्यांपर्यंत कमी होतो, असे संशोधनातून समोर आले आहे.
Cancer prevention habits
Sakal
भरपूर पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर फेकले जातात, ज्यामुळे प्रामुख्याने 'ब्लॅडर कॅन्सर'चा धोका कमी होतो.
Cancer prevention habits
Sakal
सफरचंदातील फ्लेवोनॉयड्समुळे फुफ्फुसाच्या कॅन्सरचा धोका २५% तर पचनसंस्थेच्या कॅन्सरचा धोका ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
Cancer prevention habits
Sakal
उपवासामुळे रक्तातील ग्लुकोज कमी होते; कॅन्सरच्या पेशींना अन्नाचा पुरवठा न झाल्याने त्यांची घातक वाढ रोखण्यास मोठी मदत होते.
Cancer prevention habits
Sakal
कॅन्सरशी लढण्यासाठी जिममध्ये तासनतास घाम गाळण्यापेक्षा या ५ साध्या सवयी अंगी बाणवणे अधिक प्रभावी आणि सोपे आहे.
Cancer prevention habits
Sakal
