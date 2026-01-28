Heart Health Boosters: हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी आणि रक्तप्रवाह सुधारण्यासाठी ५ हेल्दी ड्रिंक्स

Anushka Tapshalkar

चांगला रक्तप्रवाह का महत्त्वाचा?

धमन्या लवचिक असतील आणि नायट्रिक ऑक्साइड योग्य प्रमाणात तयार झाले, तर हृदय निरोगी राहते. काही रोजच्या पेयांमुळे रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल आणि धमन्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

Blood circulaton

बीटरूट (बीट) ज्यूस शॉट

बीटमध्ये नैसर्गिक नायट्रेट असते, जे शरीरात नायट्रिक ऑक्साइडमध्ये बदलते. यामुळे रक्तवाहिन्या रुंद होतात आणि रक्तदाब थोडा कमी होण्यास मदत होते.

Beetroot juice

बिना साखरेचा जास्वंदी चहा (Hibiscus Tea)

जास्वंदीच्या फुलांमधील अँटिऑक्सिडंट्स रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास आणि धमन्यांचे आरोग्य सुधारण्यास उपयुक्त ठरतात.

Hibiscus Flower Tea

हाय-फ्लॅव्हनॉल कोको

साखर न घातलेला नैसर्गिक कोको रक्तवाहिन्यांची कार्यक्षमता वाढवतो. यामुळे हृदयापर्यंत जाणारा रक्तप्रवाह सुधारतो.

High‑flavanol cocoa

आवळा ड्रिंक

आवळा LDL कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी करण्यास मदत करतो. नियमित सेवनामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होऊ शकतो.

Amla Juice | sakal

ऑलिव्ह तेल + लिंबू पाणी

एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह तेलातील चांगले फॅट्स धमन्यांसाठी फायदेशीर असतात. लिंबातील व्हिटॅमिन C हृदयाच्या आरोग्याला साथ देते.

Lemon water  and Olive Oil

लक्षात ठेवा

ही पेये औषधांचा पर्याय नाहीत. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि डॉक्टरांचा सल्ला हे हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

Blood Circulation | Sakal

