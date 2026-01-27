डायबेटीस आहे? मग 'हे' 5 कार्ब स्वॅप्स आजच करा!

Anushka Tapshalkar
कार्ब्सची गुणवत्ता महत्त्वाची का?
फक्त कॅलरी नाही, तर कार्ब्स शरीरात कसे पचतात यावर रक्तातील साखरेचे चढउतार अवलंबून असतात. योग्य कार्ब्समुळे शुगर स्पाइक्स 30–50% पर्यंत कमी होऊ शकतात.
Carbohydrates
sakal
ज्वारी (Jowar)
ज्वारीतील रेसिस्टंट स्टार्च हळूहळू पचतो. त्यामुळे जेवणानंतर साखर अचानक वाढत नाही आणि पोट जास्त वेळ भरलेले राहते.
Jowar
sakal
क्विनोआ (Quinoa)
क्विनोआमध्ये पूर्ण प्रोटीन आणि मॅग्नेशियम असते. यामुळे ग्लुकोज हळू सोडले जाते आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते.
ओट्स (Oats)
ओट्समधील बीटा-ग्लुकान फायबर पचनाची गती कमी करते. परिणामी रक्तातील साखर आणि इन्सुलिन पातळी अधिक स्थिर राहते.
Oats
Sakal
रागी / नाचणी (Ragi)
रागीचा ग्लायसेमिक लोड कमी असतो. फायबर आणि खनिजांमुळे साखर हळू वाढते, भूक नियंत्रणात राहते आणि ऊर्जा टिकून राहते.
रताळे (Sweet Potato)
रताळ्यातील कार्बोहायड्रेट्स हळूहळू पचतात. अँटीऑक्सिडंट्समुळे इन्सुलिन सेंसिटिव्हिटी सुधारण्यास मदत होते.
स्मार्ट स्वॅप्स, स्थिर साखर
पांढरा भात, मैदा किंवा बटाट्यांऐवजी हे हेल्दी कार्ब्स निवडल्यास ऊर्जा स्थिर राहते, क्रेव्हिंग कमी होते आणि ग्लुकोज कंट्रोल सुधारतो.
Digestion
sakal