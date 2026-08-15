जगभर आवडीने खाल्ले जातात हे 5 भारतीय पदार्थ!

Aarti Badade

खिचडी

तांदूळ आणि डाळींपासून तयार होणारी खिचडी प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा चांगला स्रोत आहे. भाज्या किंवा बाजरीचा समावेश केल्यास तिचे पोषणमूल्य आणखी वाढते.

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

छोले भटुरे

चण्यांमध्ये प्रथिने, फायबर आणि पोटॅशियम असते. त्यामुळे छोले हा पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो. मात्र भटुरे तळलेले असल्याने ते मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य.

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

दूध-तांदळाची खीर

दूध, तांदूळ आणि सुकामेवा यापासून तयार होणाऱ्या खिरीत कॅल्शियम, प्रथिने आणि काही खनिजे मिळतात. सण-समारंभात हा पदार्थ आवर्जून केला जातो.

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

सरसोचा साग आणि मक्केची रोटी

मोहरीच्या पानांमध्ये फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. मक्केची रोटी सोबत घेतल्याने हे पारंपरिक आणि पोटभरीचे जेवण बनते.

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

ढोकळा

बेसनापासून तयार होणारा ढोकळा प्रथिने आणि फायबरचा स्रोत आहे. आंबवलेल्या पिठामुळे त्याची चव आणि पोत वेगळी होते.

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

भारतीय पदार्थांची खासियत

भारतीय खाद्यसंस्कृतीत डाळी, धान्ये, भाज्या, मसाले आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्यामुळे अनेक पारंपरिक पदार्थ पौष्टिकही ठरतात.

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

जगभर पोहोचली भारतीय चव!

खिचडीपासून ढोकळ्यापर्यंत, भारतीय पदार्थांनी जगभरातील खाद्यप्रेमींची मने जिंकली आहेत. चव, विविधता आणि पारंपरिक पद्धती हीच भारतीय खाद्यसंस्कृतीची खरी ओळख आहे!

Indian Dishes Loved Around the World

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Sakal

भारतीयांनी जगाला दिलेल्या 7 गोष्टी; ज्यांनी बदलले संपूर्ण जग!

Things India Gave the World That Changed History

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Sakal

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