विमान प्रवासात कधीही हँडबॅगमध्ये 'या' वस्तू ठेऊ नका

कात्री, नेल कटर, चाकू किंवा यासारख्या धारदार वस्तू हँडबॅगमध्ये ठेऊ नका.
हेअर स्प्रे, डिओडर्ट स्प्रे यासारखे कोणतेही स्प्रे बॅगमध्ये ठेवता येत नाही.
तीव्र वास येणारे पदार्थ चुकूनही बॅगमध्ये ठेऊ नका.
विमान प्रवासात चुकूनही मौल्यवान दागिने बॅगमध्ये ठेऊ नका.
तसेच विमान प्रवासात तुम्ही खुप जड पुस्तक किंवा गॅझेट्स सोबत ठेऊ शकत नाही.
डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही औषध सोबत ठेऊ शकत नाही.
तुम्हीही विमानाने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर या वस्तू चुकूनही हँडबॅगमध्ये ठेऊ नका.
विमान प्रवासाचे काही नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
