औषधांच्या आधी वापरून बघा हे ५ किचन अँटिबायोटिक्स

Anushka Tapshalkar

निसर्गाची उपचारक शक्ती

ऍन्टिबायोटिक्स उपलब्ध होण्यापूर्वी मानव निसर्गावर अवलंबून होता. औषधी वनस्पती, मसाले आणि मुळे यांमध्ये आजही जंतूविरोधी गुणधर्म आढळतात.

कडूनिंब

कडूनिंबाच्या पानांना 'अरिष्ठ' म्हणून ओळखले जाते आणि त्यात बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि फंगसविरोधी गुणधर्म असतात. रक्त शुद्ध करण्यासाठी आणि संसर्गावर विजय मिळवण्यासाठी हे उपयुक्त आहे.

लवंग

लवंगातील युजेनॉल (50-80%) अनेक सूक्ष्मजीवांचा नाश करते. मूत्रमार्गाच्या संसर्गावर लवंग अत्यंत प्रभावी आहे.

ओवा

ओव्यामध्ये कार्वाक्रोल हे घटक असून ते साल्मोनेला, बॅसिलस यांसारख्या हानिकारक जीवाणूंचा नाश करते. तसेच ते सूज/जळजळ कमी करण्यास मदत करते.

हळद

हळदीतील कर्क्युमिन हा एक नैसर्गिक जंतुनाशक आणि विषाणूविरोधी घटक आहे. पारंपरिक काळापासून जखमा, त्वचारोग आणि सूज यावर याचा वापर केला जात आहे.

आलं

आल्यामधील जिंजरॉल आणि शोगाओल हे घटक शरीरातील इन्फ्लेमेशन कमी करण्यास मदत करतात आणि शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतात. सांध्यांचे विकार आणि त्वचेचे आजार यामध्येही हे उपयुक्त ठरतात.

किचन फार्मसीचा सोपा वापर

निसर्गातील हे घटक योग्य प्रमाणात आहारात किंवा घरगुती उपचारांमध्ये वापरल्यास लहानसहान संसर्ग आणि सूज यावर प्रभावी उपाय होऊ शकतो.

