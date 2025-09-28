पाणी कमी पिताय? मग हायड्रेशनमुळे शरीरावर होणारे परिणाम आत्ताच जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar
आपल्या शरीरात 70% पाणी असते. परंतु ही पाण्याची पातळी कायम ठेवणे आवश्यक आहे. आपण पुरेसे पाणी घेतले नाही तर शरीरातील हायड्रेशन कमी होते आणि त्याचा शरीरावर त्वरित नकारात्मक परिणाम होतो.
Hydration
पाण्याची कमतरता असल्यास शरीरात पोषण आणि ऑक्सिजन योग्य प्रकारे पोहोचत नाही. त्यामुळे थकवा, सुस्तपणा आणि लक्ष केंद्रित करण्यास अडचण येते.
Fatigue
शरीरातील द्रव घटल्याने मेंदू हलका होतो आणि डोके दुखायला लागते. पाणी प्याल्याने ही समस्या ताबडतोब सुधारते.
Headache
पाणी इलेक्ट्रोलाइट्सचे (सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम) संतुलन राखण्यास मदत करते. पाण्याची कमतरता असल्यास स्नायूंमध्ये कडकपणा, आकुंचन आणि वेदना होऊ शकतात.
Muscle Spasms
शरीरातील द्रव कमी झाल्यामुळे त्वचा कोरडी, सुरकुतलेली आणि निस्तेज दिसते. पाणी त्वचेला आतून ओलावा पुरवते आणि नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवते.
Dry Skin
जर शरीरात पुरेसे हायड्रेशन नसेल तर डोळ्यांना आवश्यक ती आर्द्रता मिळत नाही. त्यामुळे डोळे कोरडे पडतात, लालसर होतात आणि निस्तेज दिसायला लागतात.
Sunken Eyes
हायड्रेशन कमी असल्यास लक्ष केंद्रित करणे आणि मानसिक कार्यप्रदर्शन प्रभावित होते. स्मरणशक्ती, मूड आणि कामगिरीवर परिणाम होतो.
Mental Stability
पाणी स्नायूंच्या कार्यासाठी उपयुक्त आहे. हायड्रेशनची कमतरता शारीरिक कार्यक्षमता, सहनशक्ती आणि स्नायूंच्या पुनर्प्राप्तीवर परिणाम करते.
Immunity
