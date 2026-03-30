हजारो वर्षांचा इतिहास जपणारी मुंबईतील 5 ऐतिहासिक ठिकाणे!

Aarti Badade
मुंबई ही केवळ आधुनिकतेची नगरी नसून, हजारो वर्षांची संस्कृती आणि ऐतिहासिक लेण्यांचा वारसा जपणारे शहर आहे.
Historical places in Mumbai
Sakal
घारापुरी बेटावर वसलेल्या या ५ व्या शतकातील लेणी भगवान शिवाच्या भव्य त्रिमूर्तीसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत.
Historical places in Mumbai
Sakal
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील या १०० हून अधिक बौद्ध लेणी १ ल्या शतकापासूनच्या प्राचीन इतिहासाची साक्ष देतात.
Historical places in Mumbai
Sakal
मलबार हिलवरील हा प्राचीन तलाव पौराणिक कथेनुसार प्रभू रामचंद्रांशी संबंधित असून अत्यंत पवित्र मानला जातो.
Historical places in Mumbai
Sakal
अंधेरीतील या 'कोंडिविता' लेणी २ ऱ्या ते ६ व्या शतकातील असून त्या बौद्ध धर्माच्या प्राचीन खुणा जपतात.
Historical places in Mumbai
Sakal
सायन येथील टेकडीवर असलेला हा किल्ला ब्रिटीशकालीन असून तो एकेकाळी बेटांच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा होता.
Historical places in Mumbai
Sakal
या जागतिक वारसा स्थळांना भेट देऊन मुंबईच्या खऱ्या ऐतिहासिक वैभवाचा अनुभव नक्की घ्या.
Historical places in Mumbai
Sakal
